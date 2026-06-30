Заседание по делу об убийстве Тарховых отменили в Самаре 30 июня

Это должно было быть уже пятое заседание. Фото: Роман ГЕРАСЬКОВ.

Во вторник, 30 июня 2026 года, в Самарском областном суде должно было состояться пятое заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Однако его перенесли на 7 июля из-за болезни одной из обвиняемой Таисии Киселевой. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«Киселева не сможет принимать участие в суде из-за состояния здоровья. В ее отсутствии невозможно провести слушание», – сказала судья.

25 июня в Самаре прошло четвертое заседание. На нем стали известны новые подробности о взаимоотношениях в семье, ссорах из-за денег и сыне Екатерины. В этот же день крестная ребенка рассказала, как добивалась опеки над мальчиком и забирала его из детского дома после ареста Екатерины. В ходе заседания женщина не смогла сдержать слез, когда стала говорить о том, что крестника забрали. По ее словам, она успела привыкнуть к ребенку.

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