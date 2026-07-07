На суд по делу об убийстве Тарховых в Самаре вызвали скорую помощь

После перерыва пожилая женщина вернулась в зал судебных заседаний Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Скорую помощь вызвали 7 июля на суд по делу об убийстве бывшего мэра Виктора Тархова и его жены Натальи. Как сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда, это произошло во время перерыва.

Скорую вызывали для Таисии Киселевой. Перед заседанием женщина выглядела бледной, она похудела. Напомним, что 30 июня суд перенесли из-за того, что Киселева плохо себя чувствовала и попала в медучреждение. Но на этот раз обошлось, после перерыва пожилая женщина вернулась в зал судебных заседаний, хотя видно, что чувствует себя не очень хорошо.

Напомним, что в убийстве подозревают единственную внучку Тарховых Екатерину. А Таисия Киселева, по версии следствия, помогла продать автомобиль убитой Натальи Тарховой. Что происходит в суде прямо сейчас, читайте в прямой трансляции «КП-Самара» по ссылке.

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