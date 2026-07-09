Розовая футболка с крыльями ангела из страз: Екатерина Тархова сменила образ на шестом заседании суда в Самаре

Иронично, что на спине Екатерины теперь красуются крылья ангела. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, в Самарском областном суде проходит шестое заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Главная обвиняемая, их внучка Екатерина, в этот раз пришла на суд в розовой футболке с крыльями ангела из страз. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

На прошлых заседаниях внучка Тарховых была в черных штанах с принтом насекомых и в полностью черной футболке. А тут она неожиданно пришла в образе «Барби» – блондинки в розовом. Иронично, что на спине Екатерины, которую обвиняют в жестоком убийстве бабушки и дедушки, теперь красуются крылья ангела. Сами они из блестящих страз.

Сами крылья из страз. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

По версии следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, после этого внучка смешала останки близких с гречкой и пропустила через мясорубку, а части раскидала по мусорным контейнерам в Самаре.

Напомним, в ходе пятого заседания внучка Тарховых впервые заговорила с журналистами и сделала неожиданное признание. А свидетели рассказали подробности о вывозе мебели из квартиры, продаже дачи за 20 млн и падении Виктора из-за яда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал