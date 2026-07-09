Выходила из дома и стояла у подъезда: обвиняемая по делу Тарховых Таисия Киселева нарушила требования домашнего ареста в Самаре

Суд велел ответственным лучше следить за соблюдением требований домашнего ареста. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В четверг, 9 июля, в Самарском областном суде приняли решение по поводу возможного изменения меры пресечения одной из обвиняемых 79-летней Таисии Киселевой. Ужесточать ее не стали, оставив пенсионерку на домашнем аресте. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Ранее пенсионерку заподозрили в прогулках. Она находится под домашним арестом, который был продлен до 12 ноября. Женщина просила разрешить ей выходить из дома хотя бы на 40 минут в день, но суд отказал ей в прогулках. УФСИН провел проверку и подтвердил нарушение.

Как выяснилось, Киселева действительно выходила из дома и стояла у подъезда около 30 минут. Суд велел ответственным лучше следить за соблюдением требований домашнего ареста, чтобы таких случаев больше не было.

Также пожилая женщина регулярно жалуется на свое самочувствие, из-за чего один раз даже перенесли заседание суда. Напомним, Таисию Киселеву обвиняют в тайном хищении чужого имущества. При ее содействии был похищен и продан автомобиль. Для этого она притворилась Натальей Тарховой. Пенсионерка является матерью одной из сообщниц Екатерины - Светланы Метревели.