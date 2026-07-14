«Дедушка запретил работать»: бывшая подруга рассказала о беззаботной жизни Екатерины Тарховой в Самаре

Елизавета дружила с Екатериной Тарховой около года Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Продолжается суд по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На скамье подсудимых – их единственная внучка Екатерина. 14 июля свидетели дают показания, которые помогают пролить свет на преступление. В том числе в суде выступила бывшая подруга Екатерины Елизавета.

Женщина рассказала, что познакомилась с Катей в 2020 году через общих знакомых. Она назвала Тархову вежливой и воспитанной. Екатерина не работала, говорила, что не может это делать с такой громкой фамилией – якобы дедушка ей запретил. У нее была комфортная в плане финансов жизнь. При этом подруга Елизавета знала о ее проблемах в семье, но в подробности не погружалась.

Дружба закончилась примерно через год, после нескольких неприятных ситуаций. Об одной свидетель рассказала на суде. Екатерина Тархова попросила подругу посидеть с ребенком 2-3 часа, а сама пропала и вернулась только под утро.

В одной компании с Екатериной и Елизаветой бывала Марина Метревели, которая была значительно старше. По словам свидетельницы, они разговаривали о житейских вещах, а семью Метревели она назвала дружной.

Марина Метревели также давала показания в суде 14 июля. Она рассказала, что Катя Тархова жаловалась ей на мать. Также женщина пригрозила подать в суд за клевету.

Следствие полагает, что к убийству Тарховых могут быть причастны родственники Марины. Ее мать Таисия находится на скамье подсудимых. Сестра Светлана и племянник Дмитрий объявлены в розыск. Отец Дмитрия Бичико Метревели в суде заявил, что не видел сына четыре года, но не верит в причастность родственников к этому преступлению.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 14 июля, все подробности дела читайте по ссылке.

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