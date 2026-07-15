В Самаре на суде озвучили историю знакомства Екатерины Тарховой с Метревели

14 июля в Самаре состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

14 июля в Самаре состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На нем были допрошены представители клана Метревели Марина и Бичико. Их родственников обвиняют в пособничестве убийству. По версии следствия, Светлана Метревели координировала преступление из-за границы, Дмитрий Метревели в Самаре помогал расправляться над Тарховыми, а Таисия Киселева притворилась убитой Натальей Тарховой, чтобы продать ее машину. Главной подозреваемой является единственная внучка Тарховых Екатерина. Она вместе с Таисией Киселевой находится на скамье подсудимых, а Метревели объявили в розыск.

В суде 14 июля выступила бывшая подруга Екатерины Елизавета, которая рассказала об истории их знакомства с семьей Метревели. По словам девушки, Марина была вхожа в их компанию, хотя была значительно старше подруг. Сама Марина в суде поделилась, что с Катей Тарховой она познакомилась через общих знакомых и несколько раз оказывала ей косметологические услуги. Женщина заявила, что Тархова жаловалась ей на мать, а также обвинила в клевете и пригрозила подать в суд.

Бичико Метревели, отец предполагаемого сообщника Екатерины Дмитрия, рассказал, что не видел сына четыре года, а в причастность родных к этому преступлению не верит.

Екатерина Тархова в ходе заседания засыпала Метревели вопросами, но почти на все они отвечали лишь «нет».

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