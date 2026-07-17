Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области утром 17 июля. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте, что сказали новые свидетели на суде по делу об убийстве Тарховых, человеческие кости нашли на месте бывшей больницы для душевнобольных в Самаре.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 17 июля в Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта.

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