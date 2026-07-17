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НовостиОбщество17 июля 2026 3:25

В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за ракетной опасности

Самарцы могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета 17 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области утром 17 июля. В регионе объявили ракетную опасность и включили сирены. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте, что сказали новые свидетели на суде по делу об убийстве Тарховых, человеческие кости нашли на месте бывшей больницы для душевнобольных в Самаре.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 17 июля в Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта.

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