Называл солнышком и ходил с ней в церковь: приятели экс-мэра Самары рассказали об отношении Виктора Тархова к внучке-убийце

Виктор возлагал надежды на внучку. Фото: архив «КП»/Анастасия ПРАВДИНА

В четверг, 16 июля 2026 года, в Самарском областном суде завершилось восьмое заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. В этот раз всплыло больше подробностей об отношениях деда с внучкой Екатериной. На суде поделились воспоминаниями сразу несколько приятелей Виктора. Также дело обрастает подробностями того, как Тархова заметала следы после убийства дедушки и бабушки. Итоги восьмого заседания – в материале «КП-Самара».

Проверка прогулок Киселевой

Процесс начался с оглашения результатов проверки УФСИН по Самарской области того, как одна из обвиняемых Таисия Киселева соблюдает домашний арест. Ранее пожилую женщину заподозрили в прогулках. После подтвердилось, что она выходила из дома и стояла у подъезда около 30 минут.

Киселеву ждет еще одна проверка. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Суд просил контролирующие органы усилить надзор за соблюдением условий домашнего ареста. Сейчас по данным УФСИН, мера пресечения соблюдается, 18 июня Киселева связалась с сотрудником службы и сообщала, что ей надо вызывать скорую. По данным проверки, нарушений не обнаружено, общения с посторонними не зафиксировано.

Судью не устроил такой результат. Она заявила, что УФСИН провел проверку не в полном объеме, и потребовала ее повтора, особенно касательно встреч с Мариной Метревели, своей внучкой и другими.

«Моя подзащитная считает неправильным, что Киселева избегает ответственности и отрицает совершение преступления. Виновных должны привлечь к уголовной ответственности», – сказал адвокат Екатерины корреспонденту «КП-Самара».

Черные пакеты и бочки

Первым свидетелем выступила соседка Тарховых. В новогодние праздники в подъезде сломался лифт, поэтому она спускалась по лестнице и в этот момент увидела, что дверь в квартиру Виктора и Натальи открыта. По словам свидетельницы, рядом с Екатериной стоял высокий темноволосый мужчина.

Об этом же случае на прошлом заседании говорил и другой сосед. Он видел, как внучка экс-мэра вместе с компаньоном выносят из квартиры подозрительные черные пакеты и пытаются завести машину Натальи. Вероятно, речь идет о Дмитрии Метревели – сообщнике, помогавшем Екатерине с жестоким убийством.

Соседка заметила странное поведение Екатерины. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Супругов Тарховых свидетельница заметила последний раз в ноябре 2024 года во дворе дома. А в начале января она тоже обратила внимание на их внучку с двумя черными пакетами, которые показались ей тяжелыми.

На этом заседании снова всплыла информация о бочках, в которых могли лежать тела убитых. Второй свидетель в январе 2025 года занимался их продажей. Ему звонила внучка экс-мэра.

«Женщина интересовалась пластиковыми бочками, которые объемом примерно по 200 литров. Обычно их покупают для вина: звонят и зимой, и летом. Но в новогодние праздники такой звонок был впервые за пять лет моей работы. В итоге продажа не состоялась».

«Кровинушка моя»

Один из приятелей Виктора Тархова рассказал трогательный момент из разговора с ним о Екатерине. В 2015-2016 годах свидетель был в офисе у Виктора. На столе в рамке стояла фотография его внучки.

«При мне Виктор сказал: «Солнышко мое, кровинушка моя, на тебя вся надежда» и поцеловал фото. Говорил, что внучка у него единственная. Ничего отрицательного о ней не рассказывал, хотя мы особенно не откровенничали, обсуждали просто житейские темы», – поделился свидетель.

Приятель Тархова рассказал трогательный момент. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Спустя годы кровинушка оказалась главной обвиняемой в жестоком убийстве дедушки и бабушки. По версии следствия, Екатерина Тархова и ее сообщник Дмитрий Метревели отравили бывшего мэра с супругой, заморозили их тела при помощи азота и расчленили, после этого внучка смешала останки близких с гречкой и пропустила через мясорубку, а части раскидала по мусорным контейнерам в Самаре.

В целом свидетель характеризует Виктора как приятного, интеллектуального человека. Последний раз они виделись в 2016 году, но созванивались и поздравляли друг друга с праздниками. 3 января 2025 года мужчина позвонил Тархову, но тот уже не отвечал. С его номера пришло сообщение: «Я в Москве, по семейным делам. Скоро буду. Перезвоню». Свидетель обратил внимание, что подписано было необычно: «ВАТ», хотя раньше Виктор не писал ему, а просто перезванивал.

Загадка с турбазой

У еще одной свидетельницы с мужем турбаза в Волжском районе. 5 января ей позвонила Екатерина узнать, сдаются ли домики и есть ли свет. Сказала, якобы хочет устроить романтическое свидание с парнем. Ее устроило даже то, что света нет, туалет на улице, а в домике холодно.

Тархова задавала странные вопросы: много ли народу, есть ли рыбаки на озере, есть ли подход к воде. Она хотела забронировать домик на 1-2 дня, ориентировочно на 17 января. Владелица турбазы попросила перезвонить, но та пропала.

Людмила как и всегда слушала внимательно. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

«Территория турбазы большая, домики находятся на расстоянии друг от друга на 500-1000 метров. Они срубовые, внутри минусовая температура. Зимой территория безлюдная, вокруг сугробы, до озера надо добираться через них. Озеро промерзает, лед толщиной около метра. Рыбаки привозят бур с собой. От Самары около 40 минут езды», – описала женщина.

Для чего Екатерине понадобилось такое безлюдное тихое место, пока остается неизвестно. Может быть она хотела там избавиться от тел, это предстоит установить в ходе суда.

Другая свидетельница занимается оформлением банковских карт, ей пришел анонимный заказ в январе 2025 года. Она позвонила на номер заказчика, но ей никто не ответил. Вероятно, карта требовалась Тарховой, но она ее так и не получила.

Странные сообщения

Второй приятель Виктора работал в администрации Самары, знал его по рабочим отношениям, но тоже регулярно звонил узнать о самочувствии и поздравить. Перед Новым годом мужчина позвонил Тархову, но тот не ответил, пришло лишь смс: «Перезвоню». 3 января снова был звонок без ответа. Лишь в сообщении опять обещал перезвонить.

По словам свидетеля, обычно Виктор подписывался инициалами «В.А.Т.», а тут прислал просто «ТВА» – это ему показалось странным. Позже мужчина решил узнать, где Тархов, у Кузнецова, который первым и забил тревогу. Тот ответил: «Сам не пойму, буду разбираться».

«Катю я видел два раза, когда она приезжала к Виктору в офис на Пионерской. Он хотел обучить ее работе и чтобы она занималась делами, я предлагал помочь с оформлением протоколов и документов. Но она сказала: «Это мне не нужно». На этом общение закончилось. Мимолетно Виктор упоминал, что ходил с внучкой и дочкой в церковь», – вспоминает знакомый экс-мэра.

Еще один свидетель поздравлял Виктора в конце декабря 2024 года. Тот ответил: «Обнимаю, В.А.Т.». 3 января тоже отправлял поздравление с днем рождения и получил стандартный ответ. У них были приятельские отношения, вместе ездили на рыбалку, но личные темы не обсуждали.

Следующее заседание пройдет 21 июля в 10:30. «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.

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