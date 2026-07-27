Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром 27 июля могут быть перебои с мобильным интернетом. В регионе около 06.00 объявили ракетную опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте интервью руководителя СК Самарской области Павла Олейника о расследовании убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова, в Безенчуке отправят на доработку скандальный памятник.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 27 июля в Самарской области ввели режим «ковер», аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты. В Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта.

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