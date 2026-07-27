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НовостиОбщество27 июля 2026 2:35

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 27 июля

Самарцы могут столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета 27 июля
Александра ТАЙБАТРОВА
Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром 27 июля могут быть перебои с мобильным интернетом. В регионе около 06.00 объявили ракетную опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы повысить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте интервью руководителя СК Самарской области Павла Олейника о расследовании убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова, в Безенчуке отправят на доработку скандальный памятник.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Утром 27 июля в Самарской области ввели режим «ковер», аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты. В Самаре ограничили работу наземного общественного транспорта.

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