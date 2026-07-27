Отбой ракетной опасности объявили в Самарской области 27 июля

Отбой ракетной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 27 июля 2026 года, в Самарской области утром объявили отбой ракетной опасности. Угроза действовала около полтора часа, ее объявили в 05:52. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«На территории Самарской области объявлен отбой ракетной опасности», – сообщил глава региона примерно в 07:42.

Из-за ракетной опасности в городе включали сирены. Движение транспорта приостанавливали. Также ограничивали мобильный интернет, а аэропорт Самары не принимает и не отправляет самолеты. Сейчас обстановка в регионе спокойная.

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