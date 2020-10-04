Последние новости про коронавирус в Самарской области на 4 октября 2020: горожан без масок начали штрафовать

В Самаре усиленно следят за соблюдение масочного режима / Фото: администрация Самары

В Самарской области число заболевших коронавирусом перевалило за 12 тысяч человек. Ежедневно в регионе выявляют более 100 новых пациентов с диагнозом COVID-19, однако такие высокие цифры многих самарцев не пугают. Несмотря на масочный режим, который необходимо соблюдать в транспорте, аптеках, магазинах, других общественных местах, есть люди, которые не спешат надевать средства защиты. Таких горожан начали штрафовать. Что еще происходит в «коронавирусной» Самаре, рассказываем в подборке последних новостей про коронавирус на 4 октября 2020 года.

Число заболевших не снижается

По данным на утро 4 октября в Самарской области выявили еще 111 человек с коронавирусом, в лидерах Самара. Общее число случаев заражения — 12 107. Выздоровели 80% - 9458 пациентов. В том числе за последние сутки закончили лечение 118 человек. К сожалению, растет и число людей, которые не смогли победить ковид. Количество смертельных случаев достигло 203 человек. Последними жертвами опасной инфекции стали трое мужчин и одна женщина. Все они были старше 80 лет и страдали сопутствующими заболеваниями.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области

Штрафы за нарушение масочного режима

В Самаре начали штрафовать пассажиров общественного транспорта, которые не надевают маски. О наказании рублем уже много раз говорилось, но обычные призывы властей дошли не до всех. Многие продолжают игнорировать масочный режим и отказываются надевать средства защиты в автобусах или трамваях. Таких людей ждет штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Как отмечают в мэрии Самары, наказывать будут не только пассажиров, но и сотрудников транспортных компаний. О всех нарушениях санитарных правил в транспорте горожане могут сообщить по телефонам горячей линии, которые размещены в салонах.

Школьников отправляют на карантин

В Самаре закрыли на карантин классическую гимназию № 54 «Воскресение». До 18 октября ученики образовательного учреждения будут находиться дома. Напомним, что ранее на карантин отправили более 160 классов в 57 школах, 17 групп в детсадах и 16 — в 4 техникумах. Правда, дело тут не в коронавирусе, а в начале сезона гриппа и ОРВИ.

Отметим, что учебные заведения региона должны соблюдать определенные правила в период коронавируса. Потоки детей развели, чтобы у них было как можно меньше контактов. Тем не менее данных требований придерживаются не все. В одном из детских садов Красноглинского района Самары у двух групп оказались общие раздевальная и буфетная. Об этом стало известно прокурорам. Теперь надзорное ведомство добивается через суд введения в заведении групповой изоляции.