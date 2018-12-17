Розовые руки, футбольные граффити и борьба с маршрутками: оцени главные события в городской среде Самары в 2018 году

Год чемпионата Самара не забудет никогда. Первую половину 2018го город готовился к мировому событию, а следующие полгода отходил от них и радовался, что многое удалось.

В дни мундиаля Самара стала по-настоящему городом -курортом. Но все ли можно оценить положительно?

Предлагаем нашим читателям вспомнить основные события уходящего года, коснувшиеся благоустройства, реставрации, украшения, создания новых пространств в Самаре. И, так как 2018 год стал и годом старта специального проекта на радио "КП"-Самара" - "Городская среда", - итоги нашего опроса-голосования мы подведем в прямом эфире 19 декабря в 14.05.

Оценивать городские события вместе со слушателями будет автор и бессменный ведущий программы - волонтер, руководитель движения по восстановлению старинных деревянных домов "Том Сойер Фест" Андрей Кочетков, гость эфира - известный блогер Анатолий Пальто. Ведь все городские события отражены в его ленте в пабликах "Таинственная Самара" в социальных сетях.

Каждое из этих событий на наш взгляд неоднозначное. И мы предлагаем вам оценить, были они скорее положительными или отрицательными.

Выбираем победы и провалы в Самаре в 2018 году.Что по-вашему было победой года:. Your turn!

Пешеходная улица Куйбышева

В дни мундиаля в Самаре был еще один Арбат. Кроме привычной пешеходной Ленинградки от машин и автобусов избавили и улицу Куйбышева. Радость прохожим, велосипедистам и роллерам, неудобства - автомобилистам и тем, кто привык пароваться в этом районе. Во время Чемпионата улица была многолюдной, многие даже предлагали оставить ее пешеходам навсегда, но мнения разделились. Арбатом улица была по выходным до конца лета, а потом снова стала проезжей частью.

Открытие памятника Клену на набережной

В сентябре, накануне Дня города на Набережной зашумел бронзовы клен с синей птицей в ветвях. Арт-объект посвящен песне «Там, где клен шумит» и группе «Синяя птица». Ведь записали этот хит на первую пластинку в конце 1975 имено в нашем городе, тогда солисты ВИА работали в Куйбышевской филармонии. Автор скульптуры – москвич Константин Чернявский. И вроде песня всеми любимая, и с ансамблем наш городом многое связывает, но не всем композиция нравится.

Обновленная 4-я очередь Набережной ("Ладья")

Набережную у «Ладьи» закрыли на ремонт в марте 2017 года. С тех пор весь город с замиранием сердца следил, как вырубают ели, чтобы замостить дорожки плиткой, как перекрашивают монумент Ладья, как на склоне появляется большой черный куб – фонтан ( бывший губернатор уверял, что он будет самый большой в стране, а действующий глава региона отметил, что он «похож на мавзолей»)… Открыть набережную обещали накануне мундиаля. Но дважды открытие откладывалось из-за недоделок строителей.

В Самаре закрыли на ремонт 4-ю очередь набережной, у "Ладьи"..

Когда же все-таки открыли, первый же дождь смыл газон к Волге.

Всего на реконструкцию четвертой очереди набережной планировалось потратить около 600 млн рублей. Теперь там ровные дорожки, фонари, скамейки с крышей и даже памятник Святому Владимиру Крестителю. у храма Святой Софии.

Обновленный Струковский сад

Старейший сад Самары, который ласково называют Струкачи, открыли в конце мая. Красоту в саду, конечно, навели знатную: даже те, кто по поводу всяких преобразований в городе привык ворчать, признали: парк получился просто европейского уровня. Обновленный грот, перголы, ротонды, много зелени и Волга, которую теперь видно, благодаря тому, что исчезли заросли. В тени деревьев, которые, кажется, не тронули строители можно отдохнуть с книжкой, взятой тут же с полки буккросинга, любители шахмат сражаются за оборудованными столами в беседках, для детей и молодежи работает скейт-парк и прокат велосипедов-роликов. И даже знаменитый фонтан «мальчик-девочка» получил вторую жизнь.

Правда, есть нарекания к доступности площадок. Подъемник для маломобильных граждан не работал, а подниматься по ступеням с коляской сложно. А плитка вскоре после открытия начала проваливаться. Недочеты исправили, но что будет после зимы?

Футбольные графити на стенах многоэтажек

В этом году широкие массы горожан узнали слово мурал. А многие дома на гостевых и туристических маршрутах обзавелись мейк-апом. Проект "Истории чемпионов" собрал в Самаре лучших граффитистов со всей страны. На многоэтажках появились Пеле и Робин ван Перси, Марадонна и Зидан. А после той самой исторической победы сборной России над Испанией на доме по ул. Ново-Садовая появилась тройка героев этого матча: Дзюбы, Черчесова и Акинфеева с его ногой Бога.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - гласит подпись к фото.

Ремонт парка Металлургов

Они справились не сразу. Парк 50-летия Октября на проспекте Металлургов ремонтировали чуть ли не два года. В первый раз его торжественно открыли прошлой осенью. Посмотрели, поковыряли отвалившуюся плитку, вздохнули и снова закрыли. Еще на одно лето. И вот в октябре 2018 года парк снова распахнул двери перед посетителями. В этот раз плитку сделали аккуратнее, фонтан начал стрелять разнокалиберными струями, появилась спортивная площадка. Никто не понял, почему нельзя было сделать все сразу, видимо, вопрос все же в деньгах. Изначально, на ремонт парка было выделено 120 млн рублей. Молва гласит, что переделывал подрядчик все за свой счет.

Руки цвета фуксии на Набережной

В этом году Волга - Фест, фестиваль набережных, стал еще более масштабным. В рамках мероприятия рядом с Волгой появился ряд арт-объектов, которые потом остались радовать горожан. Один из них - руки цвета фуксии, которые как будто тянутся к прохожим из-под земли. Мнения разделились: кто-то оказался шокирован отдельной от всего человека частью тела, но большинство все же с удовольствием делают здесь фотографии. Кстати, в этом году фестиваль набережных проходил в преддверии ЧМ 2018, может быть, именно поэтому арт-объекты получили в городе долгую прописку - радовать гостей ЧМ 2018.

Борьба с маршрутками

Весной горожане расстроились: стало известно, что коммерческий перевозчик "Самараавтогаз" взял в аренду на долгий срок технику и контракты МП "ПАТ". В итоге на некоторых маршрутах началась неразбериха, хотя власти уверяли: перевозчик очень хочет работать хорошо, просто нужно привести в порядок все документы. Параллельно с улиц города стали пропадать маршрутки. Если раньше на 37 и 47 маршруте, например, общественный транспорт дублировался коммерческим, причем последние ездили чуть дальше, то теперь на линии остались только большие автобусы. Осенью же пропала еще 210 маршрутка, которая связывала Управленческий и Аврору. Постоянно ходят слухи о том, что дальше - больше и горожане ждут отмены новых рейсов. Власти уверяют, что главная цель - сделать так, чтобы по всем направлениям ездили муниципальные автобусы. Получится ли?

Разноцветные деревянные дома в центре Самары

К ЧМ 2018 в Самаре готовились активно, столь же ретиво приводили в порядок исторический центр и не всегда удачно. Например, старые дома просто решили покрасить, причем - как дети, просто кисточкой сверху вниз. В итоге получились сюрреалистические пейзажи, с полузакрашенными окнами и ядовитыми оттенками. Жители также жаловались на токсичность красок. Но гости, кажется, ничего не заметили. Еще один веселый домик притулился у подножия пятизвездочного "Лотте" - его вообще покрасили в манере кубистов.

Появление пятизвездочных гостиниц

Благодаря ЧМ 2018 в Самаре появились две пятизвездочные гостиницы. Раньше предел мечтаний туристов был четырехзвездочным. Оба отеля расположены в центре города: один - 7 Авеню - открыл местный бизнесмен, второй - южнокорейская сеть "Лотте". В отелях все обустроено в лучших традициях скромной роскоши, около кроватей - мраморные столики, бассейны для отдыхающих. Пока только непонятно, кто же будет заселять эти два чудо-отеля. Известно, что "Лотте" сейчас активно сдает залы для проведения конференций различного уровня.