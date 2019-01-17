2019-01-17T09:12:45+03:00
Общество

Завуча тольяттинской школы, которая ударила ученицу на уроке, отстранили от работы

В школе, где произошло ЧП, проводится проверка
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В школе, где учительница позволила себе ударить ребенка, собрали экстренное совещаниеВ школе, где учительница позволила себе ударить ребенка, собрали экстренное совещание
Изменить размер текста:

История о том, как завуч школы № 93 в Тольятти ударила во время урока ученицу 5 класса, получила продолжение. Видео, которое вечером в среду, 16 января, разлетелось по соцсетям, стало причиной экстренного совещания в учебном заведении. На нем присутствовали и.о. руководителя департамента образования Тольятти Лариса Лебедева, руководство и педагоги школы, а также родители учеников.

- Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. Действия педагога и в администрации школы, и в департаменте образования считают недопустимыми, - отметили в мэрии Тольятти.

Завуч тольяттинской школы бьет ученицу по лицу.

Отметим, что на время проведения разбирательств в школе учительницу отстранили от работы. Напомним, как рассказали свидетели происшествия, учительнице биологии не понравилось, что ее ученица во время урока занимается рисованием. Вместо того, чтобы спокойно сказать школьнице прекратить не относящееся к уроку занятие, она начала бить ее по лицу. Как отмечают нынешние и бывшие ученики педагога, женщина уже не в первый раз позволяет себе применять физические наказания за проступки детей.

- У меня тоже проблемы с этой учительницей были, когда я только поступила в школу во 2 класс. Тогда у меня были напряженные отношения с одноклассниками. Они не принимали меня. И кто-то украл у меня вторую обувь, пошла домой в босоножках, зимой. В этот же день вернулись с мамой в школу, стали разбираться, кто взял и куда дел. В итоге привели нас к этому завучу. Она начала кричать и оскорблять, что я сама виновата во всем, грозилась даже на учет поставить в милиции, - рассказала одна из бывших учениц завуча.

Добавим, что ГУ МВД по Самарской области также организовало проверку по факту случившегося. Сейчас с участниками конфликта работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи. Пока заявлений в полицию не поступало.

Как учитель в современной школе защищен от агрессии учеников

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы что, с ума сошли?» Появилось видео, как завуч тольяттинской школы бьет пятиклассницу по лицу за рисунки

Все случилось на уроке биологии, педагог таким образом попросил ученицу вести себя прилично (подробности)

"Не хочу чтобы меня обсуждало полстраны": избитой учительнице из Сызрани дети передали букет цветов в больницу

Репортаж КП с места событий: как в школе Сызрани относятся к тому, что ученик ударил учительницу (Подробности)

"У меня ни к кому нет претензий": учительница из Сызрани, которую ударил школьник, просит полицию прекратить проверку

Сейчас Оксана Лебедева находится в больнице, у нее сотрясение мозга (Подробности)

Пострадала из-за любви к детям: в Самарской области школьник ударил учительницу

Женщина разнимала драку и сама попала под горячую руку, после удара она потеряла сознание (Подробности)

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

Учительницу, получившую удар в лицо в Сызрани, поддержали коллеги и губернатор Самарской области (Подробности)

«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

Девушка хотела разнять драку учеников, но сама получила удар и попала в больницу. (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как китайцы вырубают русскую тайгу. Часть 3
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео]
Новости 24
Работникам тольяттинского завода, которые объявили забастовку, обещают погасить долги по зарплате за 2 месяца
В Самаре подрядчикам пригрозили штрафами за плохую уборку снега
На трассе в Нефтегорском районе восстановили движение транспорта
В Самаре образовался провал на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора
Полицейские Тольятти ищут мужчину, который портил камеры в подъезде
В Тольятти «Приора» переехала лежащего на дороге человека, мужчина погиб
На подъезде к Оренбургу в Самарской области закрыли движение транспорта
Самарец передал на парковке ТЦ полицейскому взятку и был задержан
Сцепили руки и разбились: в Новокуйбышевске парень и девушка упали с крыши многоэтажки
В Самаре повреждения теплосети на ул. Стара-Загора будут устранять до 3 утра
На трассе в Самарской области восстановили движение транспорта
В Самаре суд продлил арест бывшей главе управления капстроительства
Самарский депутат: «Директор по развитию «Крыльев Советов» получает 1,1 млн рублей в месяц»
В Самаре медсестру поликлиники поймали на посредничестве во взяточничестве
Самарец Александр Лифанов выиграл всероссийский турнир по пятиборью
«Лада» встретилась с фанатами из-за серии поражений
Жительницу Самарской области наказали рублем за оскорбление знакомой
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков сошел с «Дакара»
В двух микрорайонах Самары отключат отопление из-за повреждения на теплосети
Пассажирка "Приоры", попавшей в ДТП на трассе М-5: водитель ничего не нарушал, а спас нас!
На дороге в Самарской области из-за ДТП ограничили проезд транспорта