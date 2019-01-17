Завуча тольяттинской школы, которая ударила ученицу на уроке, отстранили от работы

История о том, как завуч школы № 93 в Тольятти ударила во время урока ученицу 5 класса, получила продолжение. Видео, которое вечером в среду, 16 января, разлетелось по соцсетям, стало причиной экстренного совещания в учебном заведении. На нем присутствовали и.о. руководителя департамента образования Тольятти Лариса Лебедева, руководство и педагоги школы, а также родители учеников.

- Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования. Действия педагога и в администрации школы, и в департаменте образования считают недопустимыми, - отметили в мэрии Тольятти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/686665" frameborder="0"></iframe> Завуч тольяттинской школы бьет ученицу по лицу.

Отметим, что на время проведения разбирательств в школе учительницу отстранили от работы. Напомним, как рассказали свидетели происшествия, учительнице биологии не понравилось, что ее ученица во время урока занимается рисованием. Вместо того, чтобы спокойно сказать школьнице прекратить не относящееся к уроку занятие, она начала бить ее по лицу. Как отмечают нынешние и бывшие ученики педагога, женщина уже не в первый раз позволяет себе применять физические наказания за проступки детей.

- У меня тоже проблемы с этой учительницей были, когда я только поступила в школу во 2 класс. Тогда у меня были напряженные отношения с одноклассниками. Они не принимали меня. И кто-то украл у меня вторую обувь, пошла домой в босоножках, зимой. В этот же день вернулись с мамой в школу, стали разбираться, кто взял и куда дел. В итоге привели нас к этому завучу. Она начала кричать и оскорблять, что я сама виновата во всем, грозилась даже на учет поставить в милиции, - рассказала одна из бывших учениц завуча.

Добавим, что ГУ МВД по Самарской области также организовало проверку по факту случившегося. Сейчас с участниками конфликта работают инспекторы по делам несовершеннолетних и психологи. Пока заявлений в полицию не поступало.

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