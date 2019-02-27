2019-02-27T18:17:09+03:00
Общество

«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области

В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Айна УТИБАЕВАЕвгения ВАСИНА
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Накануне на всю страну прогремела история с гробом у здания правительства Самарской области. Ситуацию обсудили в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в эфире радио «КП»-Самара» признался, что и его приглашали на эту программу, но в это время он был в Самаре и не смог выступить. А между тем, по мнению политика, на федеральном телеканале осветили далеко не все стороны этого громкого конфликта. Вопросов в этом деле еще достаточно много.

- Место на кладбище я себе не приготовил, как рекомендовали это сделать в эфире Малахов. Но полтора года назад я хоронил маму и не столкнулся с проблемами. Наверное потому что дело было в Подмосковье, - отметил Александр Хинштейн.

Бизнесмен Алексей Воробьева и депутат Азат Туймасов накануне «происшествия» обращались к Александру Хинштейну в твиттере.

- Я ответил: напишите заявление в полицию. На другой день Воробьев написал снова, сообщил, что их не пустили на кладбище. Я попросил помощников связаться с ним и организовать выезд полиции на место. Однако в эфире с Андреем Малаховым об этом не было ни слова. Воробьев сказал, что он сам вызвал полицию, но направили наряд по нашему обращению, - уверяет политик. - Воробьев и Туймасов связывались с моими помощниками как минимум 4 раза. Очень много деталей они опустили, когда высказывались по поводу своей вынужденной акции.

По мнению политика эту тему надо разделить на две части: одна связана с конкретной историей, а вторая с тем как обстоят дела в ритуальной сфере в целом.

Еще один важный вопрос: спонтанной или запланированной была идея с вывозом гроба к зданию правительства.

- Допускаю, что и бизнесмен Воробьев, и депутат Туймасов - альтруисты, и три дня занимались этим делом за 8 тысяч рубле. Но они занимаются ритуальным бизнесом, а значит, являются заинтересованными лицами. Однако, это не отменяет главного – в ритуальной сфере у нас творится Бог знает что: ритуальные агенты прибывают раньше «скорой». Высокая стоимость похорон. Крематорий удешевил бы процесс похорон.

С понедельника начались масштабные проверки. Мы обсуждали с представителями силовых ведомств, как организовать проверки. Я не уполномочен раскрывать, но проверки будут жесткие. Директор кладбища «Центральное» с понедельника уже не работает. Предстоит проверить и роль правоохранительных органов во всем этом, - заявил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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