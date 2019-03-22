«Неужели в доме убийца?» Что случилось с блондинкой из Самары Линой Сторожевой, труп которой нашли на козырьке ее подъезда

«Как можно было не замечать ее больше 5 месяцев? Она появилась тут не сразу — ее убили и подбросили! Как работали наши правоохранительные органы?» Жители Самары гадают, что произошло с 34-летней блондинкой Линой Сторожевой, которая пропала осенью прошлого года, а вчера днем была обнаружена мертвой на козырьке собственного подъезда по адресу Черемшанская, 160? Журналисты «Комсомольской правды — Самара» разбирались в ситуации и изучили все возможные версии.

Ночная пробежка перед исчезновением

14 октября 2018 год, воскресенье. Утром 12-летний сын Лины Вадим просыпается в квартире на первом этаже, где также живет бабушка мальчика, один и не может понять — где мама?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674620" frameborder="0"></iframe> В Самаре пропала молодая девушка.

— Ночью, примерно в 4-45 она куда-то выбежала. Через 12 минут вернулась обратно, в 4-57. Эти и видео с других подъездов у нас запрашивал ее бывший муж — Сергей, — рассказали «Комсомолке» в пресс-службе программы «Безопасный дом», камеры которой засняли последние передвижения погибшей. — Она бежала в сторону 7 подъезда, но там ничего не видно — не работает лампочка. И еще — после возвращения в свой подъезд, она, судя по записям, из него не выходила. Выходили какие-то люди, но Лину среди них ее знакомые не опознали.

На кадрах видно, что возвращается девушка чем-то взволнованная, постоянно оглядывается. Куда она бегала и зачем? Ответа нет до сих пор.

Лина занималась спортом и считалась исключительно положительным человекомФото: соцсети

Первые версии близких бесследно исчезнувшей Лины однозначны — что-то случилось! Может быть, ее похитили? Потому что предпосылок к тому, что она добровольно бросила мать и ребенка — не имелось. Женщина занималась спортом, увлекалась кулинарией, любила сына.

С экс-супругом Сторожева общалась нормально. По некоторым сведениям, попросила его незадолго до исчезновения позаботиться о сыне. Сам Сергей тогда стал объектом внимания следователей, возбудивших уголовное дело по статье «Убийство», и СМИ, которые тоже собирали информацию:

— Звоните вы, звонят с телевидения. Но никаких новостей нет. Вообще никаких. Я боюсь сказать лишнего, да и не знаю ничего, — именно так реагировал мужчина на наши звонки и бросал трубку.

Искали в сектах и проверяли работу

Финансовая история у самарчанки была на первый взгляд чиста, она много лет работала в автосалоне, занималась страхованием машин. Ходили слухи, что ей повышенные знаки внимания оказывал директор фирмы, но они не подтвердились. Правда, за пару дней до пропажи она жаловалась на некоторые проблемы на работе.

Лину искала вся СамараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коллеги разыскиваемой делились, что Сторожева могла попасть в неприятную ситуацию, связанную с деньгами и документами. Но правоохранителям, проверявшим организацию, ничего, что дало бы зацепку — не попалось.

Сумочку, мобильный телефон — с почему-то почищенной историей вызовов и сообщений в социальных сетях — оперативники нашли в квартире разыскиваемой. Перед выходом она все оставила.

По информации ГУ МВД региона, 22 октября Лину Сторожеву объявили в федеральный розыск. Искали в больницах, моргах, сектах, социальных учреждения и других городах. Ничего. К делу даже подключались экстрасенсы, большинство из них уверены — пропавшая убита.

«Думали, это газом пахнет»

21 марта 2019 года, в четверг, жильцы дома № 160 на Черемшанской попросили коммунальщиков почистить снег с козырьков — навалило много, высота под метр, нужно что-то делать! Примерно в 15-30 те добрались до 6-го подъезда и к своему удивлению и шоку наткнулись на человеческие ноги. Передали жильцам, те вызвали полицию. Почти сразу стало понятно — по одежде и прочим признакам — это Лина.

В Самаре нашли труп Лины Сторожевой.

— Нашли ее в уголочке, между трубой и стеной. Это зона практически не просматривается из окон лоджий. Козырек утоплен, — делится коллега дворников, чистивших козырек.

Но как же запах? Лина пропала осенью, когда погода еще стояла относительно теплая.

— Там большая мусорка напротив, люди могли не обратить внимание. Да и жители жаловались, думали газом пахнет. Никто и не подумал, что труп, — отвечает наш собеседник.

Сторожеву с козырька снимали с помощью носилокФото: Из личного архива

Спасатели, спускавшие тело несчастной с козырька, объяснили, как ее могли не заметить:

— Мы залезли туда через окно в подъезде, и с козырька ее вынесли на носилках. У лоджий этого здания торцы — два с половиной кирпича. Человеку физически сложно что-то увидеть за ними. А она поместилась в углу, около стены за трубой. Может быть, кто-то смотрел с крыши на козырек, но осенью ее могло быть не видно за листвой. Напротив здания тоже нет, оттуда этот закоулок можно было бы разглядеть.

Сама она туда упасть не могла!

Соседи Лины уверены — ее убили. Абсурд, что она лежала там с осени и никому не попалась. А ведь дом и местность прочесывали даже с собаками!

— Заметно было бы с улицы, если бы она с осени там лежала. На окна в проеме лестниц — фиг поднимешься, вряд ли бы она сама могла это сделать, — говорит Наталья П. (имя изменено) — Я думаю, что ее сбросили. Сама так аккуратно не могла там оказаться. Либо ее подбросили, но это мог сделать только профессионал. Но почему и кто? У нее не было врагов, с бывшим мужем общалась нормально, хоть и переживала развод. Новый молодой человек тоже ничего странного не замечал за ней.

С улицы козырек, на котором нашли труп, не очень хорошо просматривается, но что-то разглядеть можноФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

— Практически невозможно подложить ее туда. Напрашивается вывод — ее выбросили уже не живую в окно между лестницами, оно на фоне груди, — поддерживает версию Ирина Н. (имя изменено). — Вероятно, с низкого этажа, потом что сверху в то место попасть трудно было бы. Но тогда получается страшное. Неужели в доме убийца?

— Тут либо пенсионеры живут, либо мамы с детьми. У всех со всеми нормальные отношения, — опровергает еще один жилец дома № 160 — Иван (имя изменено). — В ту ночь, когда она пропала, за две минуты до того, как с прогулки зашла Лина, в дом зашли две девушки не местные. Это есть на видео. Может быть, они как-то замешаны? Трудно поверить, что причастны соседи.

Девушки, которые зашли в подъезд незадолго до Лины. Их в доме не знаютФото: скрин с видео

Ответ даст экспертиза

Несмотря на то, что убийство не исключается, возбужденное ранее уголовное дело не закрыто. Сейчас отрабатываются самые различные версии, в том числе и суицид.

— Точных сведений о давности смерти нет, но судя по состоянию она скончалась несколько месяцев назад. Лицо сильно повреждено. Из окна на площадке вряд ли, скорее всего, с крыши летела. Почему оказалась в углу? Может, «солдатиком» упала, — рассказал «КП-Самара» собственный источник.

Ответы на вопрос, что случилось — должны дать результаты судебно-медицинской экспертизы. Благодаря им должен стать понятен и характер повреждений, и срок смерти. Анализы еще не готовы. Как не установлена окончательно и личность погибшей. Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/698742" frameborder="0"></iframe> В Самаре обнаружили тело Лины Сторожевой.Ольга АФАНАСЬЕВА

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