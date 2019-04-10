«У него могли быть другие жертвы»: правоохранители Тольятти ищут женщин, пострадавших от рук маньяка с ножом

В автомобильной столице страны продолжают разбираться с похождениями 22-летнего Артема Семенова. В декабре прошлого года молодой человек стал известен на всю страну — в течение пары дней он порезал как минимум двух женщин ножом и уехал скрываться в Москву, где в итоге был задержан на Казанском вокзале.

— В ходе расследования удалось выяснить, что он совершил как минимум 6 преступлений, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Евгения Слепцова. — 3 уголовных дела возбуждено по статье 111 УК РФ — «Тяжкий вред здоровью» и столько же по статье 116 — «Побои».

Поступки Артема получили большой резонанс как в Тольятти, так и за его пределами не случайно. Он просто подбегал к местным жительницам, как правило вечером, и бил их — холодным оружием или просто кулаками. Причем так сильно, что в одном из случаев даже серьезно повредил себе кисть.

Как признался впоследствии обвиняемый, издеваться над девушками ему приказывали «голоса в голове». Жертв выбирал не случайно — только похожих на его девушку из Орла, которая бросила Артема и ушла к его лучшему другу. Как она сама рассказала журналисту «Комсомолки» — это сомнительные заявления, ведь некоторые пострадавшие с ней ничего общего не имеют.

Злодей получил прозвище «маньяк с ножом», его боялись и активно искали. Преступника, чьи ориентировки распространили практически всюду, видели в каждом втором. В ОВД поступали сотни заявлений. Благодаря активности граждан его и нашли — молодого человека сдал водитель «BlaBlaCar», бывший военный.

Во время следственных действий Артем признался, что встал на преступную тропу еще в 2015 году. 10 февраля, 4 года назад, он нанес ножевые ранения 18-летней девушке возле дома № 14 на бульваре Космонавтов. Силовики не исключают, что могут всплыть и другие случаи.

Признание маньяка с ножом.

— Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениями, произошедшим на территории города. Пока других фактов не выявлено, — объяснила Слепцова.

Именно для уточнения новых сведений обвинители сегодня, 10 апреля, попросили в Автозаводском районном суде продлить Артему Семенову срок содержания под стражей. Представители Фемиды поддержали ходатайство и оставили злоумышленника под арестом до 17 мая. Расследование находится в активной стадии, «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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