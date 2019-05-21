«Не хочу сидеть с ним в одной камере»: обвиняемый в нападениях на банки Самары попросил судить его отдельно от соучастника

В Самаре продолжаются судебные слушания по громкому уголовному делу о серии разбойных нападений. За один год было совершено 5 налетов на банки города, похищено почти 20 миллионов рублей и убит 69-летний охранник Петр Стрельцов. На скамье подсудимых трое — предполагаемый организатор банды Виктор Самсонов, его друг и соучастник Дмитрий Климов, а также брат Самсонова — Александр Шуваев, которому вменяют изготовление оружия для участников группировки.

Присяжные признали всех троих виновными. Им грозят реальные сроки и крупные штрафы. Исков от потерпевших много — суммы солидные.

Среди пострадавших — в большинстве своим сотрудницы ограбленных финансовых организаций. Для них все произошедшее стало настоящим потрясением, и они просят возместить моральные страдания. Одна требует с Самсонова и Климова по 450 тысяч рублей, другие две по 350 тысяч, еще одна жертва — по 250 тысяч.

Жена охранника Петра Стрельцова, которого, по версии следствия, застрелил Самсонов во время последнего нападения на «Локо-Банк», озвучила цифру в 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Самсонов на прошлой неделе напал на женщину-конвоира, теперь его охраняют силовики в масках и с оружиемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 1 миллион я прошу за моральные страдания — я потеряла мужа. Вторая часть — это компенсация материального ущерба. Муж устроился на работу, чтобы погасить ипотеку. Его убили, выплат осталось еще на 5 лет, — объяснила Людмила Стрельцова.

Еще 16 миллионов пытается взыскать с Самсонова и Климова страховая компания Ингосстрах, представляющая интересы «Локо-Банка», в офис «Безымянка» которого вооруженные преступники в масках приходили два раза — первый вдвоем, а спустя год действовал один человек.

Виктор и Дмитрий свое участие в этих ограблениях не признают и от претензий, им предъявляемых, отказываются. Однако старые друзья, по всей видимости, теперь и не очень доверяют друг другу.

— Я не хочу находиться с этим человеком в одном камере. Прошу пересадить меня или выделить мое дело в отдельное производство, — попросил перед началом заседания 21 мая Дмитрий Климов.

Первое нападение на "Локо-Банк" в Самаре .Банду грабителей из Самары, похитивших в банках 15 млн рублей и убивших человека, выдала силиконовая маска видео

Свою просьбу мужчина объяснить не успел — судья Михаил Кондаков заявил, что ее выполнить невозможно. Не исключено, слова Климова были как-то связаны с поступком Самсонова, совершенным в конце прошлой недели — Виктор набросился на женщину-конвоира, сопровождавшую его в туалет. Злоумышленник принялся ее душить, но его успели оттащить сотрудники Самарского областного суда и коллеги полицейской.

По факту произошедшего сейчас правоохранители проводят проверку, выясняя мотивы Виктора Самсонова, обвиняемого в убийстве, разбоях, незаконном обороте оружия и организации банды. К слову, сегодня подсудимых сопровождали уже не девушки, а вооруженные бойцы в масках.

Процесс будет продолжен через несколько дней — 24 мая. Предстоит выслушать еще одного потерпевшего. После участники разбирательств планируют перейти к прениям, на которых стороны озвучат свои мнения по поводу наказания фигурантов этой истории. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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