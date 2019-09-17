Лосось протух? А мы его имбирем прикроем! Откровения сушиста службы доставки роллов

Несколько недель назад Самару потрясла новость: несколько клиентов одной из служб доставки «японской кухни» отравились. В продуктах была сальмонелла, люди - можно сказать - чудом выжили. Компанию начали проверять и даже опечатали принадлежащие им «производственные цеха». А все ли хорошо в остальных службах доставки? Если вбить в поиске заветные слова «Заказать роллы в Самаре», выходит порядка 100 предложений. Где делают эту заморскую еду из риса с рыбой? И кто этим занимается? Что мы, в конце концов, едим? Журналист КП-Самара поговорила с поваром, который начинал свою профессиональную карьеру как раз на такой «кухне», откуда потом коробочки с закрученными роллами, суши и «воками» разбегаются по городу. Сам он с тех пор никогда и ничего домой не заказывает.

Нет медкнижки? Купи

Сейчас я профессиональный повар европейской кухни. Работаю в дорогом ресторане, хорошо зарабатываю, а вот начинал свою карьеру сушистом. Работал на кухне одной сети по доставке роллов и суши. Как раз в то время японская кухня набирала популярность, а я был нищим студентом-психологом, который приехал из соседнего государства. В интернете наткнулся на вакансию сушиста в ресторан доставки. Отзывы были положительные, но больше всего подкупила фраза: «Готовы взять без опыта и научить всему с нуля».

Собеседование прошел очень быстро. Сделал медкнижу – потратил кучу времени в очередях в поликлинике, влез в долги, чтобы сдать анализы в частной клинике. Позже, когда я прошел стажировку, узнал, что чуть ли не у половины персонала или нет медицинской книжки совсем, или ее просто купили. За месяц стажировки нам рассказали, как крутить роллы и из чего состоят блюда. Но, как оказалось, попустили самое важное.

Удон не портится никогда

Любите собу или удон? Да посвежее? У меня для вас плохие новости. Вобще, варим мы лапшу заранее, потом просто достаем из холодильника, подогреваем на сковороде с соусом, добавляем мясо, специи, овощи и готово. Думаете, «задумавшуюся» лапшу выкинем? Как бы не так. Списывать продукты дорого - деньги вычтут из нашей зарплаты. Опытные коллеги сразу поделились секретами:

- Что ты лапшу-то нюхаешь? Вот кипятком обдай, а потом при готовке добавь больше специй, соевого соуса чуть больше и кунжутного масла обязательно, чтоб отбить все посторонние запахи. И будет как свежая, - посоветовал на вечерней смене прокуренный Серега.

Серега вообще суровый мужик - роллы крутил с сигаретой в зубах. Мы, конечно, должны работать в шапочках и перчатках. Но по большому счету, руководству было все равно, как мы выглядим, главное - скорость. Вот и работники быстро про спецодежду забыли. Сереге всегда времени на перекур не хватало, вот он и курил время от времени не отходя от рабочего места.

Роллы готовят руками. Мыл ли повар руки перед работой и надел ли специальные перчатки?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Протухает лосось? Имбирем его!

Лосось - самый популярный ингредиент почти всех блюд японской кухни. А еще опасный. Ведь рыба - продукт скоропортящийся, отличная среда для развития паразитов. Но начинающий протухать лосось мы тоже не выкидывали.

- Не списывай, дай поколдую, - как-то выхватил у меня из рук красную рыбу коллега по имени Айрат. –Пахнет немного, но зачем добру пропадать!

Он аккуратно залил рыбу рассолом из-под имбиря.

- Мотай на ус, новичок! Рассол убивает часть микробов и скрывает вкус несвежей рыбы!

Какие роллы и суши без соевого соуса? У нас его всегда с запасом. Как-то открываю бутыль с соусом, чтобы в мелкую тару клиентам налить, а он забродил.

- Ну и что? Из другой налей, а этот вскипяти и будет как новый, - научил Айрат.

Вскипятил. И правда, соус как новый.

Еще одно наблюдение: как правило, некачественные и чуть испорченные продукты идут в горячие роллы. А испорченные продукты у нас были часто. Все из-за плохо работающего холодильника: дверца не закрывалась, а руководству было все равно.

Роллы на жару? Да вы идиот!

Жаловались на нас нечасто. В основном не из-за качества, а из-за посторонних предметов в блюдах. Мелкие щепки, фольга, полиэтиленовая пленка, волосы, кусочки от железной щетки для посуды, от губки… Когда готовить надо быстро, за всем не уследишь. За такие жалобы нас штрафовали на сумму заказа. Получалось, что ты за свой счет даришь кому-то обед. Со мной такое случалось четыре раза.

Но бывали и случаи «кретинизма» и со стороны самих покупателей. Делал я большой заказ. Курьер должен был к 12 часам дня его доставить. Забрал, доставил. Все хорошо. В 20 часов звонят нам из центрального офиса. Крики, паника, мол, мы тухлые продукты использовали. Я удивился, ведь там точно все было свежее. Стали разбираться. Оказалось, покупатель заказ забрал и весь день его с собой в машине возил. А на дворе лето, жара, конечно же, все протухло.

Запомните: у готовых блюд срок годности 2 часа! И русское «авось полежит в холодильнике, ничего не будет» здесь не работает. Из-за низкой температуры рис становится жестким и кажется сырым. Такие роллы есть уже неприятно, не говоря уже о вкусе.

Я не люблю обманывать людей, да и за качество привык отвечать. Поэтому из доставки я быстро ушел, но готовить мне понравилось. Через два года бросил психологию и поступил в кулинарный техникум. Теперь приготовление блюд - дело всей моей жизни, а вот роллы и суши стараюсь не есть, а если и ем, то только в крупных ресторанах. И никакой доставки на дом!

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