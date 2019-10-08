2019-10-08T11:48:48+03:00
Происшествия

«Резал женщин без причины»: маньяка с ножом из Тольятти осудили на девять лет

Артем Семенов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, прокуратура просила больше
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Артем Семенов признал свою винуАртем Семенов признал свою винуФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Тольятти вынесли приговор 23-летнему Артему Семенову, также известному как маньяк с ножом. Молодой человек напугал весь город в начале декабря прошлого года. Он нападал на женщин без какой-либо причины и резал их холодным оружием.

Семенова назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в суде.

Между тем прокуратура наверняка постарается обжаловать такое мягкое решение. Гособвинение просило для парня 13 лет «строгача».

Жертвами маньяка стали шесть женщин. Как отмечают правоохранители, начал свою преступную деятельность он еще в 19-летнему возрасте — в феврале 2015 года. Тогда он ударил ножом 18-летнюю девушку — возле дома № 14 на Бульваре Космонавтов. Нападение долгое время оставалось нераскрытым, пока сам Артем не рассказал о нем после задержания зимой 2018-го.

Признание маньяка с ножом.

Еще две местные жительницы пострадали — 29 и 30 ноября, а три следующих — 1 декабря 2018 года. Действовал молодой человек всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу и выбирал своей мишенью девушку, которая, по его первым показаниям, напоминала ему бывшую. Та, по словам осужденного, ушла к его лучшему другу.

В первых четырех случаях злодей использовал нож. Он наносил женщинам удары, а потом убегал. Некоторым пострадавшим повезло больше, других госпитализировали в больницу с серьезными ранами.

Когда Семенова искали, в Автограде образовалась настоящая паника. Люди боялись, а в городскую полицию поступали сотни сообщений. Преступника видели практически в каждом втором. И именно благодаря активности граждан его и нашли.

— Позвонил бывший военный, водитель BlaBlaCar, и сказал, что везет его в Москве. Были ориентировки и все совпало. Мы связались со столичными коллегами, назвали им место, и они уже задержали Семенова на вокзале и передали его нам, — говорили «Комсомолке» полицейские.

В суде Семенов признал свою вину. Во время последнего слова он извинился и заявил, что готов понести заслуженное наказание. В законную силу приговор еще не вступил.

Видео Патруль Тольятти

Приговор маньяку с ножом из Тольятти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Думал, что девушка изменяет с лучшим другом, и напивался»: «маньяк с ножом» из Тольятти на видео рассказал, почему нападал на женщин

Оперативники опубликовали видеозапись задержания Артема Семенова в Москве на вокзале (подробности)

Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек

Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, улицы уже патрулируют фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение (подробности)

Полиция объявила в розыск молодого электрика, которого считают маньяком из Тольятти

Журналисты «КП-Самара» узнали, что возможный маньяк с ножом в школе был тихим и замкнутым ребенком (подробности)

Маньяк с ножом в Тольятти 2018: что происходит, кого ищет полиция?

Полиция ищет маньяка с ножом в Тольятти, официально заявлено о двух нападениях, правда сами жители говорят, что все началось еще 29 ноября (подробности)

Бывшая возлюбленная «маньяка с ножом из Тольятти»: с девушками ему всегда не везло из-за истерик

Пассия Артема Семенова, которого задержали в Москве и считают тольяттинским «маньяком с ножом», рассказала журналистку «Комсомолки» о его странностях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной
Сейчас возле Хилокского и Малыгинского рынков работают полицейские и Росгвардия, а киоски остались без продавцов. Простая история о рэкетирах оказалась с подводными камнями...
«Никому ничего не рассказывайте. Он - черт»: главный защитник Михаила Хачатуряна знал, как дядя издевается над тремя дочками
«Комсомолка» публикует переписку, которая полностью опровергает показания, которые племянник убитого дал следствию [эксклюзив kp.ru, фото]
Новости 24
В Самаре водитель «Рено» сбил возле дома на Никольской двоих пешеходов
В Сызрани в реке утонула «десятка» с 16-летней девушкой и мужчиной в салоне
Билайн внедряет систему единого мониторинга качества сервисов
Полицейские выяснили, кто мешал спать жителям Волжского проспекта в Самаре вместе с блогером Гусейном Гасановым
Стала известна судьба водителя и кондуктора автобуса, врезавшегося в столб в Самаре
Потерял контроль из-за алкоголя: в Тольятти разбойник напал с ножом в лифте на женщину
Сызранские студенты превратились в гидростроевцев начала прошлого века
Проблемы с тормозами: АВТОВАЗ отзывает почти 4 тысячи автомобилей Lada Granta
В Самаре директор предприятия-банкрота оплатит его долги из своего кармана
В Зубчаниновке водитель «Мазды» снес забор частного дома и прилег на крышу в чужом огороде
В Самаре дырявый шланг дорожников напугал горожан "гейзером" на Ташкентской
А была ли легковушка? Полиция рассказала, почему автобус № 41 влетел в столб в Самаре
Теплая погода в Самарской области побила рекорд 45-летней давности
В Самару во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибудет ретро-поезд
Самарцы пригрозили перекрыть бетонным блоком проезд от Московского шоссе к Ново-Садовой
В Самаре в торговом центре нашли 156 кг нелегального спортивного питания
В Самарской области браконьер застрелил и разделал лося
В Самарской области 150 сельских школьников познакомили с виртуальной реальностью и 3D-моделированием
Занесло на «встречку» на мокрой дороге: появились фото с места столкновения Chevrolet и Volkswagen под Самарой
"Мерседес" с пьяным водителем перевернул "Фольксваген" в Тольятти, ДТП попало на видео