«Резал женщин без причины»: маньяка с ножом из Тольятти осудили на девять лет

В Тольятти вынесли приговор 23-летнему Артему Семенову, также известному как маньяк с ножом. Молодой человек напугал весь город в начале декабря прошлого года. Он нападал на женщин без какой-либо причины и резал их холодным оружием.

— Семенова назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в суде.

Между тем прокуратура наверняка постарается обжаловать такое мягкое решение. Гособвинение просило для парня 13 лет «строгача».

Жертвами маньяка стали шесть женщин. Как отмечают правоохранители, начал свою преступную деятельность он еще в 19-летнему возрасте — в феврале 2015 года. Тогда он ударил ножом 18-летнюю девушку — возле дома № 14 на Бульваре Космонавтов. Нападение долгое время оставалось нераскрытым, пока сам Артем не рассказал о нем после задержания зимой 2018-го.

Признание маньяка с ножом.

Еще две местные жительницы пострадали — 29 и 30 ноября, а три следующих — 1 декабря 2018 года. Действовал молодой человек всегда по одной схеме: будучи пьяным, вечером выходил на улицу и выбирал своей мишенью девушку, которая, по его первым показаниям, напоминала ему бывшую. Та, по словам осужденного, ушла к его лучшему другу.

В первых четырех случаях злодей использовал нож. Он наносил женщинам удары, а потом убегал. Некоторым пострадавшим повезло больше, других госпитализировали в больницу с серьезными ранами.

Когда Семенова искали, в Автограде образовалась настоящая паника. Люди боялись, а в городскую полицию поступали сотни сообщений. Преступника видели практически в каждом втором. И именно благодаря активности граждан его и нашли.

— Позвонил бывший военный, водитель BlaBlaCar, и сказал, что везет его в Москве. Были ориентировки и все совпало. Мы связались со столичными коллегами, назвали им место, и они уже задержали Семенова на вокзале и передали его нам, — говорили «Комсомолке» полицейские.

В суде Семенов признал свою вину. Во время последнего слова он извинился и заявил, что готов понести заслуженное наказание. В законную силу приговор еще не вступил.

Видео Патруль Тольятти

Приговор маньяку с ножом из Тольятти.

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