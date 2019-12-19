Убийство вахтовиков и нападение на священника: кого в Самаре судили с присяжными, и как их пытались обмануть

С лета прошлого года в России и в Самарской области, в частности, суды присяжных "пришли в села". Теперь не только Самарский областной суд, который рассматривает самые "громкие" и сложные уголовные дела, но и районные суды могут собирать присяжных, чтобы люди, живущие чуть ли не в соседнем дворе решали, виноват или нет подсудимый.

Те, кто выступают "за" суды присяжных, считают, что это повысит доверие к судебной системе. Ну а многие "убивцы" воспрянули духом: это, мол, профессиональный судья с высоты своего величия не пощадит, а уж "свои"-то смогут понять и простить. Но так ли это? Как работают присяжные и с чем им приходится сталкиваться, рассказали в областной прокуратуре.

В 2018 году в Самаре присяжные рассмотрели только одно дело в областном суде, а вот в 2019 таких случаев было девять, пять - в районных судах.

Александр Петухов поддерживает гособвинение по самым сложным уголовным деламФото: Александра БУДАЕВА

Одно из них поразило даже многое повидавших судей: в Сызранском городском суде за попытку убийства священника в июне вынесли приговор Александру Анищику. Мужчина жил в Феодоровском храме в поселке Новокашпирском, своим странным поведением пугал прихожан, а когда священники предложили ему помощь в переезде в чуть менее населенный приход, напал на одного из них с ножом. А потом еще и попытался оказать сопротивление полицейским, пытаясь ранить и их.

- Пострадавшего тогда спасло только то, что один из священников был ранее полевым хирургом, он точно знал, что делать, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" начальник отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Александр Петухов. - Подсудимый был признан вменяемым, его судили за покушение на убийство и применение насилия в отношении представителя власти.

Суд присяжных признал его виновным по всем статьям, Анищика приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Теперь рассказами о нечисти он пугает своих сокамерников.

Алкоголикам и наркоманам в присяжные нельзя

Попасть в присяжные теоретически может каждый гражданин РФ старше 25 лет, если у него нет судимостей и болезней, которые могут помешать вершить правосудие (алкоголизм, наркомания, слепота, глухота). Есть еще ряд ограничений, но это, пожалуй, основные.

Кто получит приглашение, решает компьютер, он делает выборку нескольких тысяч подходящих кандидатов на основании электронной системы ГАС "Выборы". На приглашение откликаются всего несколько десятков человек, большинство из них отсеивают (люди либо сами отказываются, либо во время формирования коллегии их кандидатуру по каким-то причинам просит отклонить прокуратура или сторона защиты).

Далее начинается самое сложное:

- Всю информацию присяжным приходится воспринимать на слух, они могут делать какие-то записи для себя, но материалы уголовного дела в руки прочитать им не дадут, - рассказал Александр Петухов. - Заседания длятся по несколько часов, назначать их могут чуть ли не каждый день.

Обычному человеку, который о системе правосудия знает только по передачам типа "Час суда", процесс дается тяжко. Особенно когда дело доходит до таких специфических моментов, как оглашение результатов всяких разных экспертиз. Тут уж ум за разум начинает заходить.

Первый вооруженный налет был совершен под Новый год в ПохвистневоФото: скриншот с видео

О личности подсудимых говорить ничего нельзя, даже если они являются матерыми уголовниками. А сторона защиты, конечно, пытается представить их чуть ли не ангелами, рассказывая совсем иную версию событий. Например, по делу о налетчиках, которые нападали на алкомаркеты да АЗС, сообщница, которая подвозила парней к местам преступлений и сидела "на стреме", заявила, что она работала в такси и просто выполняла заказ. Но от обвинительного приговора ее это не спасло.

Оправданий больше нет

Казалось бы, с увеличением числа процессов с участием присяжных заседателей должно было вырасти и количество оправдательных приговоров. Но не тут-то было.

В Самарской области пока не было ни одного оправдательного приговора, который вступил бы в законную силу.

По версии следствия, в 2017 году Владимир Попов был убит во время борьбы за клиентов в сфере ритуального бизнесаФото: соцсети

По делу об убийстве Попова при переделе ритуального бизнеса, где было трое подсудимых, одного из них, Нуридинова, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, а двух других, Маклаева и Гужина, оправдали. Их освободили в зале суда. Прокуратура это решение обжаловала, Верховный суд приговор отменил, дело вернули на новое рассмотрение, но Маклаева и Гужина к тому моменту уже и след простыл, они теперь объявлены в розыск.

Именно на этой неделе избитых вахтовиков увезли преступникиФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Был в регионе еще один оправданный - Сергей Фролов, проходивший сообщником по делу о жестокой расправе над двумя вахтовиками в поселке Сургут в октябре 2017 года. Присяжные посчитали, что он был не при чем, его освободили. Этот приговор также был отменен, дело скоро начнет заново рассматривать Сергиевский районный суд. Но появится ли там Фролов, пока не известно.

Интересно, что вердикт присяжных по идее обжалованию не подлежит. Если приговор отменяют, то делают это на основании процессуальных нарушений, которые были допущены во время рассмотрения дела в суде. Основанием для отмены может быть и сокрытие компрометирующих сведений кем-либо из присяжных.

Крокодильи слезы

Почти каждая отмена приговора присяжных приводит к бурному обсуждению на просторах интернета: мол, нет в жизни справедливости. А уж если защита думала, что дело идет к оправданию, а приговор в итоге оглашают обвинительный, тут и вовсе может разразиться скандал.

Так было с делом о распространении наркотиков, где двое обвиняемых вину свою признавали, а Елизавета Кенешова все отрицала.

Елизавета Кенешова уверяла: она не знала, что в посылке, которую она получила на почте, были наркотикиФото: соцсети

- Доказательств ее вины в деле было много: и биллинг ее телефона, и аудиозаписи переговоров, и много чего еще, - делится своей версией Александр Петухов. - Она просила, чтобы ее судили присяжные, и всеми силами пыталась разжалобить их: плакала все заседания напролет, говорила, что ничего не знала.

По словам Петухова, присяжные долго спорили между собой, документ, который они должны были заполнить, весь перечеркнут пометками и правками. Первая команда присяжных так и не смогла прийти к единому мнению, дело пришлось рассматривать заново. Во второй раз присяжные, по словам прокурора, признали ее виновной. Девушка получила больше своих сообщников. Правда, родные Елизаветы рассказывали совсем другую историю. "КП-Самара" подробно писала об этом деле.

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