Коронавирус в Самаре, последние новости на 31 марта 2020 года: пока без новых заболевших и без карантина

Самарская область продолжает сражение с невидимой инфекцией, подбирающейся к ее границам. Уже три дня подряд новых заболевших коронавирусом в регионе не прибавляется. И это внушает надежду и веру в лучшее. Рассказываем последние новости про коронавирус и развитие ситуации с ним в регионе. Как работают врачи, ждет ли нас строгая самоизоляция и как сложно сейчас обществу сплотиться, разобщившись.

В Самарской области по состоянию на 30 марта зафиксировано 14 заболевших коронавирусом. Один человек уже поправился и был выписан домой. Остальные - из первой партии заболевших - ждут результатов анализов. Среди заболевших в конце прошлой недели есть маленькая девочка. Как она заразилась, недоумевают родители и бабушка.

Самарский художник Андрей Сяйлев сейчас лежит в "Коммунарке". Он рассказал, как заболел коронавирусом, какие симптомы почувствовал, как его лечат. И постарался убедить всех: в коронавирус нужно верить, это реальность. Самое главное - ответственнее относиться к здоровью.

А в Оренбуржской области умер больной с коронавирусной инфекцией. Правда, смерть наступила не от вируса. Бизнесмен вернулся из Испании через Курумоч. Сел в автомобиль, приехал домой и почувствовал себя плохо. Родственники татарского бизнесмена живут в Самарской области, но они уверяют: больной с ними не общался. Зато теперь в селе поверили в то, что коронавирус - это не выдумка.

Два человека оказались в обсерваторе в Самарской области после возвращения из-за границы. Известно, что один мужчина, которого поместили в санаторий в Тольятти, прилетел из Тайланда 29 марта. Он сказал, что дома у него слишком много народа и решил самоизолироваться в обсерватор. Оттуда затем его с повышенной температурой увезли в больницу, теперь мужчине сделают анализ на коронавирус в Самаре.

До этого принудительно госпитализировали также в автограде врача местной больницы, сосудистого хирурга. Он вернулся с семьей из Италии. Тесты на коронавирус у мужчины не подтвердились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769334" frameborder="0"></iframe> Доктор Рошаль о распространении пандемии коронавируса в стране.

По состоянию на утро 31 марта в Самарской области не введен режим жесткой всеобщей самоизоляции. При этом такое решение принято в Татарстане, Ульяновской области, Мордовии, Нижегородской области и многих других регионах вслед за Москвой. Это решение отдал на откуп губернаторам премьер Михаил Мишустин. А президент Владимир Путин прокомментировал такое решение фразой "Береженого Бог бережет". Стоит отметить, что сегодня в России выявлено более 300 новых заболевших.

А вот Дмитрий Азаров решения о строгой самоизоляции принимать не стал - и это стало одними из самых неожиданных последних новостей про коронавирус в Самаре. Он побывал в торговом центре, проверив, что тот закрылся и подарил маску продавцу. Глава региона обратился к жителям с просьбой посидеть дома и особенно попросил следить за подростками.

В России продолжают тестировать предлагаемые лекарства от коронавируса. Одним из наиболее перспективных вариантов сейчас считают противомалярийный препарат.

Яндекс сменил сервис Пробки на индекс самоизоляции. По этому показателю Самара в лидерах: 3,1 - это достаточно неплохой результат, показывающий, что дома остались большинство.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля не работает большинство заведений и учреждений. в МФЦ можно попасть только по предварительной записи. Социальные службы не будут лично принимать граждан - вся работа будет вестись в электронном виде. Справки, нужные для получения льгот, продлят автоматически.

А еще в Самаре упал пассажиропоток - что довольно ожидаемо. По данным департамента транспорта он снизился на треть еще с момента карантина в школах. Сейчас транспорт в Самаре ходит, но по графику выходного дня, а метро работает до 21.00. При этом на железной дороге отменили ряд электричек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769663" frameborder="0"></iframe> Жители Мадрида, полиция и медицинские работники аплодируют друг другу на фоне борьбы с коронавирусом.

При этом сами жители гоняют на авто, да еще и не трезвые. Вечером в субботу активисты Ночного патруля задержали четверых пьяных водителей.

Особенно в Самарской области призывают позаботиться о пожилых гражданах. Лицам старше 65 лет не рекомендовано до 14 апреля выходить на улицу, Им помогают волонтеры, у которых можно заказать еду, лекарства, попросить помочь в коммунальных платежах. А еще теперь их накормят едой из столовых Курумоча.

В группе «ВКонтакте» Самарской области стали выкладывать видео-ролики зарядки с чемпионами. С них самарцы могут начинать каждое свое утро.

А для тех, кому хочется культуры и самообразования мы подготовили полную афишу онлайн-мероприятий от заведений Самарской области. В списке - уроки танго, шедевры от самарской филармонии, экскурсии от музея модерна.

И как всегда напомним важные телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из-за рубежа:

damedvedev Дмитрий Медведев обратился к россиянам из

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Также для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8-800-30-22-163.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11.