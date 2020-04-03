2020-04-03T00:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 3 апреля 2020 года: наступят ли для самарцев длинные выходные?

Все, что известно и последние новости про коронавирус в Самаре на 3 апреля 2020 года, решение правительства и губернатор по поводу режима самоизоляции [информация обновляется]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителей Самары ждет месяц выходных или нет?Жителей Самары ждет месяц выходных или нет?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Владимир Путин объявил еще месяц выходных для борьбы с коронавирусом. Как будет обстоять дело в регионах, решают сами губернаторы. Информация появляется постепенно, а мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 3 апреля 2020 года: что известно прямо сейчас.

Количество зарегистрированных заболевших коронавирусом в Самарской области на 3 апреля 2020 года достигло 17 человек. Но есть и очень хорошие новости: 7 человек уже поправились и выписались из больниц. В их числе и самый первый заболевший коронавирусом, тольяттинец, вернувшийся в середине марта из Испании.

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2 апреля стало известно еще о двух больных коронавирусом в Самарской области. Один человек вернулся в Самару из Австрии. Второй заболел в Тольятти, пообщавшись с уже заболевшим тольяттинцем.

В Самарской области пока не решили какой будет следующая рабочая неделя и весь месяц. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что задача сегодня - найти баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей. Возможно, будет найдено решение, которое разведет потоки людей на предприятиях, обеспечит усиленный режим дезинфекции. Возможно, решение будут принимать по конкретным отраслям и предприятиям.

В Самарской области анализы на коронавирус будут делать в лаборатории СПИД-центра. В планах - тестировать даже тех, у кого нет симптомов, если они относятся к группам риска: пожилых старше 60 лет, больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В ТФОМС определили стоимость лечения коронавируса для больниц, а также стоимость тестов на коронавирус. В самом тяжелом случае больница получит 500 тыс. рублей на пациента.

Дмитрий Азаров - про судьбу Самарской области в нерабочий месяц.

В регионе до 5 апреля действует тот режим ограничений, который утвердил Дмитрий Азаров еще в начале недели. Горожанам нельзя выходить из дома без веских на то причин, лучше воздержаться от поездок из одного города в другой. Общественный транспорт продолжает ходить, но горожан просят по возможности воздержаться от поездок. Больше автобусов, трамваев и троллейбусов пускают в начале и конце рабочего дня, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанции.

Дмитрий Азаров со 2 апреля является главой регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Теперь заседания штаба будут проводить в режиме видеоконференции. Устойчивостью экономики будет заниматься отдельный штаб. А департамент информационной политики должен придумать, как дистанционно следить за теми, кто должен находиться на самоизоляции.

Выходить из дома можно при наличии справки с работы установленного образца, а также справки из медучреждения. Ее дадут тем, кто имеет заболевания, требующие постоянного посещения врача.

Также из дома спокойно могут выходить те, кто ухаживает за пожилыми родственниками. В этом случае вы должны быть готовы спокойно объяснить, куда и зачем вы идете.

Самарским пенсионерам рассказали, как они смогут получить пенсии за апрель в офиса Сбербанка. Производить выплаты будут с 14 по 17 апреля.

Тольяттинский мальчик Марк Василика разбил свою копилку и поделился деньгами с волонтерами, которые сейчас помогают пожилым людям в условиях самоизоляции.

Марк Василика из Тольятти #МЫВМЕСТЕ.Вчера мы получили необычное письмо. К нам обращался 7-летний Марк Василика из Тольятти, который хочет пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Мальчик сейчас находится на самоизоляции и очень скучает по друзьям и школе. Ситуации с коронавирусом ему очень не нравится. Поэтому Марк решил разбить свою копилку и все деньги, которые он собирал на игрушки и отпуск, отдать волонтерам. Мы уже связались со школьником и его мамой, и в ближайшее время его средства перейдут на помощь волонтерам, которые работают в больницах и с пожилыми людьми. Вы тоже можете помочь нам, и не только деньгами: мывместе2020.рф

Здесь мы также собираем всю информацию о профилактических мерах, которые предусмотрит региональное правительство в этой непростой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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