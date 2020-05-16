Коронавирус в Самаре, последние новости на 16 мая 2020 года: еще один «завозной» случай и наблюдение с воздуха

Последние новости коронавируса в Самаре на 16 мая 2020 года могут считаться обнадеживающими – во всяком случае, за предыдущие сутки в регионе появилось лишь 56 заболевших что на порядок меньше, чем было накануне. Тем не менее, общее число жителей региона, подхвативших COVID-19, перевалило за очередную круглую цифру и достигло 1302 человек.

Больше всего заболевших снова нашли в Тольятти – 24 человека. 21 квидный больной выявлен в Самаре, пятеро в Сызрани, еще двое – в Ставропольском районе. По одному пациенту добавилось в Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле и Волжском районе. Кроме того, среди новых заболевших обнаружили один «завозной» случай. Человек приехал из Казахстана, и обследование выявило у него коронавирус.

275 человек в регионе уже благополучно выздоровели и отправились по домам, за последние сутки здоровыми признаны 42 человека, в основном лечившихся в больницах Самары и Тольятти. Число умерших от коронавируса, к счастью, не выросло – COVID-19 с начала пандемии забрал 9 жителей региона.

Как рассказали в оперштабе, за минувшие сутки самарцам провели 4523 исследования на COVID-19, а всего с начала пандемии их было сделано 90288. Заболевших ждут 2641 койка в больницах, в том числе 1474 с кислородом и 384 реанимационные.

В Самаре продолжают действовать ограничительные меры – в общественных местах, магазинах и в транспорте нельзя находиться без масок, а вернувшиеся из-за границы соотечественники должны отправиться на двухнедельный карантин. С этим согласны не все, нарушителей отправляют в обсерватор по решению суда. Например, по решению Промышленного районного суда на принудительную самоизоляцию отправится наш земляк, вернувшийся из Индонезии.

За другими нарушителями будут охотиться с помощью дронов-беспилотников. Такое решение приняла самарская мэрия вместе с правоохранителями. Беспилотники будут фиксировать нарушителей самоизоляции и отправлять данные в полицию в режиме онлайн.

Кстати, многие самарцы прекрасно понимают, что нарушители самоизоляции и масочного режима несут риск заражения для окружающих, а значит – продления ограничительных мер. Между ответственными и безответственными горожанами даже возникают конфликты - например, вчера отказавшуюся одеть маску женщину другие пассажиры бесцеремонно вытолкали из автобуса.

Глава региона Дмитрий Азаров назвал нарушителей самоизоляции одним из главных препятствий к снижению темпов заболеваемости, а значит – и помехой для снятия ограничений. А самарский врач лучевой диагностики рассказал о серьезном поражении легких, которое может грозить даже при легкой бессимптомной форме ковида и призвал горожан не пренебрегать мерами предосторожности.

Но есть и хорошая новость - в Самаре заработали МФЦ, правда, принимают тут только по предварительной записи. Тем не менее, многофункциональные центры снизят нагрузку на отделения пенсионного фонда, куда самарцы ринулись за оформлением выплат на ребенка, образовав серьезные очереди.