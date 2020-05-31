Коронавирус в Самаре, последние новости на 31 мая: 2,5 тысячи заболевших и первая тысяча выздоровевших

В Самаре наступило настоящее лето, днем в субботу в городе была жара в + 30 градусов. Индекс самоизоляции варьировался от 1,5 до 2 баллов. Возможно людей порадовала не только погода, но и статистика по количеству новых случаев коронавируса.

По данным на 31 мая, за сутки в регионе было выявлено 42 новых заболевших. Это на 6 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, и значительно меньше, чем 28 мая (97 человек) и 27 мая, когда был поставлен рекорд — 135 случаев заражения COVID-19.

В этот раз большинство новых заболевших выявлены в Самаре — 28 человек, еще 8 - в Тольятти, 3 — в Сызрани и по одному новому пациенту с коронавирусом прибавилось в Отрадном, в Волжском и Челно-Вершинском районах.

24 человека ранее контактировали с уже заболевшими людьми. 19 таких жителей в Самаре, 4 – в Тольятти, 1 — в Волжском районе. У 13 человек обнаружен COVID-19 при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ».

На сегодня общее число зараженных коронавирусом в Самарской области достигло 2527 человек.

При этом 30 мая заметно выросло количество выздоровевших. По данным оперштаба, COVID-19 победили еще 77 жителей Самарской области, среди них двое детей. Таким образом общее количество выздоровевших от COVID-19 в Самарской области превысило тысячу человек (1025 человек).

Еще порядка 1,5 тысяч пациентов находятся на лечении, и еще 372 человека, которые потенциально могли заразиться коронавирусом наблюдаются у медиков.

Также за минувшие сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса. Общее число умерших от инфекции пациентов на сегодня составляет — 20 человек. По статистике Роспотребнадзора, большинство из них мужчины — 13 человек, остальные 7 - женщины.

Не смотря на улучшение статистических данных по числу заболевших и выздоровевших от коронавирса, в регионе продолжают действовать ограничительные меры, более того, режим самоизоляции в области продлен до 7 июня.

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