Где центр Самары: отвечаем на обманчиво простой вопрос

Формально Ладья и четвертая очередь набережной - не в центре Самары. Фото: Антон СЕНЬКО

Как правило вопрос “где центр Самары?” задают приезжие, которые хотят составить интересные маршруты для прогулок по волжскому городу. Любой самарец вроде бы без труда объяснит. Но тема, если вдуматься, сложнее, чем кажется.

С точки зрения историков и краеведов определенность насчет центра появилась только в прошлом году, когда были установлены границы исторической части поселения. Они проходят по улицам Засекина, набережной Самары, Арцыбушевской, Льва Толстого, Буянова, Чкалова, Самарской и набережной реки Волги. Горожане “про себя” даже слегка расширяют их и считают, что граница “старого города” проходит по ул. Полевой. И с 2014 года для этого есть все основания, ведь тогда внизу Полевого спуска был открыт впечатляющий памятник первому воеводе самарской крепости, князю Григорию Засекину.

Однако если взглянуть на достопримечательности, обнаружится, что центр Самары туристической еще шире. Как минимум в него следует включить четвертую очередь набережной вместе со стелой Ладья, проспект Ленина с примечательной высоткой-”рашпилем”, ракетой-носителем “Союз” и музеем “Самара космическая”, участок Ново-Садовой до пересечения с проспектом Масленникова - то есть, до Фабрики-кухни, где в 2022-м году начнет полноценно работать местный филиал Третьяковской галереи.

С определением географического центра Самары связан курьезный эпизод. В 2014-м картографы сервиса 2ГИС одарили таким титулом ничем не примечательный волжский островок напротив Восьмой просеки. Точка была вычислена на основании существующих границ городского округа. Впрочем, в ближайшее время географический центр может значительно сместиться. Это произойдет, если в черту города внесут районы Кошелев-парк и Южный город. Однако на самарские маршруты для туристических прогулок это, разумеется, никак не повлияет.

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