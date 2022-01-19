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Общество19 января 2022 12:15

Переведут ли школьников на удаленку в Самаре в январе и феврале 2022 года

Из-за коронавируса и «минирований» некоторые родители сами хотят перевода детей на дистант
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Иногда родители сами просят перевести детей на удаленку

Иногда родители сами просят перевести детей на удаленку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь обсуждается вопрос перевода школьников на удаленный формат обучения. В эпоху пандемии такая мера предпринималась уже многократно, и каждый раз возникают бурные споры на тему, хорошо это или плохо. Мы, в свою очередь, обсуждали с психологом, как изменения сказываются на детях.

В целом по стране даже возникало обсуждение, что в какой-то момент школьников и вовсе могут перевести на удаленку на постоянной основе. А то, что происходит сейчас, вроде как является некоей пробой того, как все будет в дальнейшем.

Впрочем, планов о переводе на постоянный дистант никто не подтвердил. Да, есть идеи, что онлайн-формы нужно использовать в учебном процессе в будущем, но непосредственного, живого общения с учителем никакой Zoom или Skype не заменит.

Разговоры о возможном дистанционном обучении в Самаре начались еще и на фоне «минирования» школ. В некоторых случаях родители даже говорили, что боятся водить детей в школу, которую постоянно «минируют».

В некоторых родительских чатах уже даже стали появляться сообщения, что детей чуть ли не на этой неделе отправят на дистант. В некоторых случаях называются даже конкретные даты, не подкрепленные официальными источниками.

В условиях пандемии вопрос с дистантом для школьников напрямую зависит от ситуации с коронавирусом. И если в новогодние праздники был заметных спад заболеваемости, когда по количеству новых выявляемых заболевших регион вернулся к летним показателям, то сейчас снова рост. В последние дни находят по 300-400 новых заразившихся.

Кроме того, сообщили о наличии в регионе нового штамма «омикрон», который распространяется быстрее остальных. Из-за опасений, связанных с «омикроном», в регионе предпринимают меры – делают запас лекарств, готовят новые койки.

Пока ситуация в регионе относительно спокойная, на оперштабе не было каких-либо решения относительно возможного дистанционного обучения для школьников. Мы направили запрос о перспективах дистанционного обучения в региональное правительство, как только получим ответ, расскажем о ситуации на сайте «КП-Самара».

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