Обвиняемый мертв, кого наказывать? Как будет проходить суд по делу об убийстве вдовы банкира Екатерины Пузиковой

Чем закончится громкая история убийства

Самарские следователи завершили расследование громкого дела об убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой). По версии следствия, бывший супруг вдовы банкира Алексей Рясков нанес женщине не менее 57 ударов топором и другими предметами, от чего та скончалась на месте. После совершения преступления Рясков сбежал, но был вскоре задержан и помещен в больницу. В стационаре УФСИН Алексей Рясков покончил жизнь самоубийством.

Дело направлено в суд, но это еще не конец

Как же теперь будет проходить судебное заседание и кого осудят за смерть красавицы Пузиковой, если обвиняемый тоже мертв? На этот вопрос журналистам «КП-Самара» ответил адвокат Екатерины Пузиковой Андрей Карномазов.

- Дело в суд направлено по обвинению Ряскова по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». У погибшего есть законный представитель в лице сестры. С самого начала у нее была позиция, что дело должно быть расследовано, что сейчас и произошло. Следователи свою работу завершили и направили дело в суд, - говорит Андрей Карномазов.

В настоящее время дата заседания не назначена. Адвокат предположил, как может проходить судебное заседание и чем закончится история Пузиковой и Ряскова.

- Суд представит два варианта – проводить судебное следствие или закрывать дело за смертью подсудимого. Представитель Ряскова может запросить судебное разбирательство, чтобы доказать его невиновность и реабилитировать. В том случае, если сестра согласится с прекращением дела и фактически с обвинением, тогда дело закроют, - рассказал адвокат.

История Екатерины и Алексея

Напомним, история Екатерины Пузиковой началась еще в 2012 году, когда женщину обвинили в отравлении своего мужа-банкира. После долгих судебных разбирательств Екатерину дважды признавали виновной и приговорили к длительному сроку заключения. Но затем апелляционный суд ее оправдал и признал потерпевшей. Однако нового подозреваемого в убийстве банкира Пузикова так и не появилось.

Пузикову обвиняли в смерти банкира, но позже оправдали

После долгих судебных процессов Екатерина все же нашла свое счастье и вышла замуж за спортсмена Алексея Ряскова. Однако счастье длилось недолго. Летом 2021 года Алексей разместил в своем Инстаграм видео, на котором он утверждал, что вместе с адвокатами и родителями Екатерины помогал ей избежать ответственности за убийство мужа-банкира.

Видеоролик с громким заявлением не восприняли в серьез

После того, как Рясков выложил видео, Пузикова прибыла в Самару. В своей квартире она встретилась с Рясковым, а на следующий день женщину обнаружили мертвой.

Ряскова нашли на другом берегу Волги, он был в невменяемом состоянии и с порезами на теле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокат Андрей Карномазов рассказал журналистам «КП-Самара» про историю с данным видеороликом. Доподлинно неизвестно, проводилась ли проверка по факту данной публикации, адвоката по данному вопросу не вызывали и не опрашивали. Адвокат Пузиковой предположил, что громкое заявление Ряскова, вероятно, вообще не было воспринято в серьез сотрудниками правоохранительных органов.

Чем же закончится эта история – остается пока только гадать и ждать заседания суда. С большой вероятностью родственники Ряскова будут добиваться продолжения расследования, так как не верят в виновность Алексея. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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