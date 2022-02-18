Тренер Латыпова из Камышлы: «Собраться после эстафеты не удалось»

Эдуард Латыпов взял три медали на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов принимал участие в масс-старте на Олимпиаде в Пекине. После эстафеты, где российская команда претендовала на победу, но в итоге заняла лишь третье место, Эдуарду было тяжело собраться с мыслями.

Напомним, в эстафете Латыпов шел на заключительном отрезке, имея преимущество почти в минуту над ближайшими преследователями. Но после последней стойки Эдуард ушел на два штрафных круга, потерял лидерство и пришел к финишу третьим.

В масс-старте Латыпов стал 19-м, опередив Максима Цветкова, который оказался 20-м. Александр Логинов пришел к финишу 15-м, став лучшим из россиян.

Как рассказал тренер Латыпова из Камышлы Марат Шавалиев, масс-старт ожидаемо не получился, поскольку не удалось собраться после неудачной эстафеты. И промахи были связаны именно с волнением.

- Мы с ним разговаривали после эстафеты, очень он переживал, не за себя, а именно за ребят, очень себя угнетал. Вот и не удалось собраться и на эту гонку, - рассказал Марат Шавалиев.

Тренер считает, что теперь нужно отойти после Олимпиады, собраться и настраиваться на следующие старты. Впереди у Латыпова этапы Кубка мира. «Теперь нужно достойно выступить на оставшихся этапах Кубка мира, там он до каких-нибудь медалей доберется обязательно», - считает Шавалиев.

На Олимпиаде Эдуард заработал три бронзы, завоевав медали в мужской эстафете, гонке преследования и смешанной эстафете.

Эдуард Латыпов официально заявлен на Олимпиаду от Республики Башкортостан, однако, заниматься спортом он начал в селе Камышла Самарской области, где и увлекся биатлоном.

В Камышле его активно поддерживают, еще до Олимпиады там сделали надпись на горе со словами поддержки, а также устроили флэшмоб, во время которого жители села читают отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Репортаж о лыжной гонке».

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