Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 7 ноября 2022

Рассказываем, что произошло в Самаре за прошедшие выходные

В Самаре состоялись масштабные мероприятия в День народного единства, в здании филиала Третьяковки прошел уникальный перформанс, а самарские «Крылья Советов» на выезде победили «Торпедо». Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 7 ноября 2022.

Самарские «Крылья Советов» на выезде победили московское «Торпедо» со счетом 2:0 в 16-м туре РПЛ. По итогам встречи главные тренеры подвели итоги матча.

Воссоздана полная картина убийства «Мисс Самарская полиция-2019», которую бывший заключенный ударил ножом в грудь. Утром 2 ноября около заведения «Карамболь» обнаружили тело 30-летней молодой женщины с ножевым ранением. Подозреваемого в убийстве задержали и поместили под стражу. Мы собрали полную картину произошедшего.

В Самаре в городских музеях и библиотеках состоялась «Ночь искусств». Проводились интересные мастер-классы, лекции и семинары. Мы побывали на разных мероприятиях и рассказывали, как прошла «Ночь искусств».

В Самаре в День народного единства прошли несколько масштабных мероприятий. Любители спорта участвовали в забеге и соревнованиях по спортивной ходьбе, в городе состоялся крестный ход, а также горожане и гости губернии могли посетить выставку и концерт во Дворце спорта им. Высоцкого.

Уникальный световой и танцевальный пермфоманс состоялся в самарском филиале Третьяковки. Гости мероприятия могли увидеть действо, воплощающее, по словам создателей, идею о величии времени. Мы побывали в здании бывшей Фабрики-кухни и рассказывали, что там происходило.