Самарские нефтепроводчики помогли очистить берега Татьянки

Транспортировщики нефти помогли навести порядок на берегу Татьянки. Фото: Мария Губанова.

Самарские транспортировщики нефти присоединяются к акции «Комсомолки», приуроченной ко Дню Волги, второй год подряд. Волонтеры предприятия с готовностью отложили свои личные дела, чтобы помочь Татьянке, притоку величавой реки, встретить лето в чистых берегах. Засучили рукава, взяли в руки грабли и мешки: несколько часов работы и кубометры мусора отправляются на переработку - прочь с лона природы.

- Наш коллектив всегда готов сделать вклад в сохранение окружающей среды - на призыв помочь откликаются охотно, целыми семьями, - рассказала инженер отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть - Приволга» Ирина Анисимова. - Волонтеры выходят на субботники, собирают макулатуру, сажают деревья, выпускают мальков на всей территории присутствия компании - в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан.

К чистоте Волги и ее акватории они относятся ревностно. Нефтепроводы проложены через множество рек, и их надежность - зона особой ответственности коллектива. Не допускать инцидентов на инфраструктуре, пересекающей водоемы, нефтепроводчикам помогают высокие стандарты безопасности - жесткий контроль на всех этапах деятельности и новейшие достижения технического прогресса. Но чистота водоемов также зависит и от сознательности отдыхающих здесь, которые далеко не всегда убирают за собой мусор. Поэтому волонтеры часто проводят субботники на прибрежных территориях рек, попадающих в зону деятельности предприятия. Недавно убирали берега реки Бавлинка на территории Республики Татарстан. Также они планируют уборку реки Большой Кинель в Оренбургской области и рек Маянга и Большой Караман - еще одних из многих притоков Волги, но на территории Саратовской области.

- Забота нашего предприятия о водных объектах многопланова, - рассказала Ирина Анисимова. - Мы реконструируем очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, восполняем водные биологические ресурсы - в этом году запланировали выпустить в водоемы более 530 тысяч мальков стерляди, сазана, толстолобика. А в водоемы Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна - молодь русского осетра.

Волонтеры-нефтепроводчики выходят на акцию в канун Дня Волги второй год подряд. Фото: Мария Губанова.

За последние десять лет в структурных подразделениях АО «Транснефть – Приволга», которое в этом году отмечает свой 70-летний юбилей (а компания «Транснефть» - 30-летний), реконструированы и построены 12 очистных сооружений сточных вод. До 2027 года их количество вырастет до 16 - работа по внедрению новых технологий очистки воды будет продолжаться, ведь эти инвестиции являются важным звеном в сохранении окружающей среды. В том числе, в сохранении экосистемы Волги.

- В акции «Комсомолки», посвященной Дню Волги, я принимаю участие второй раз, - рассказала специалист по кадрам Алина Обыденнова. - Приятно видеть, как от участия человека, от твоего личного участия природа очищается, оживает. Это долг каждого патриота своей страны, своей малой родины. У нас активный, неравнодушный коллектив: команда волонтеров уделяет внимание не только экологии. Мы облагораживаем памятники героям Великой Отечественной войны, помогаем ветеранам дома и на дачах, покупаем книжки и школьные канцтовары для детей. А еще наши волонтеры помогают приютам для животных - собирают и отвозят корма и игрушки четвероногим друзьям.

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