Регион подписал много новых соглашений. Фото: минэкономразвития Самарской области

В среду, 3 июня 2026 года, прошел первый день Петербургского международного экономического форума. Свой стенд на нем представила и Самарская область. Посетители выставочной экспозиции региона могли попробовать кофе с волжским вайбом, угоститься батончиками от робота, посмотреть на модели катеров. Делегация региона подписала важные инвестиционные соглашения и провела ряд деловых встреч. Также на главном экономическом событии года были представлены новые модели автомобилей «Лада», в том числе гоночные. «КП-Самара» тоже работает на форуме. Показываем, как прошел первый день ПМЭФ 3 июня.

Промышленность и природа

Стенд Самарской области объединил космос, Волгу и промышленность. Световым акцентом стала река Волга. Рядом с ней представлены четыре модели катеров самарских производителей маломерных судов. Над подиумом установлена подвесная конструкция, похожая на звездное небо. Она отражает идею о космической Самаре. Концепция воплощает в себе несколько смыслов, в том числе о мощной индустрии промышленности и живописной природе.

Гостей стенда угощали самарским кофе. Фото: минэкономразвития Самарской области

Также регион подготовил необычную зону гастро-бара. В нем готовят «Самарский капучино» с карамелью, «Капучино по-волжски» с мятой и клубникой, латте «Самарская Лука» с лавандой и «Эспрессо по-тольяттински». В этой зоне трудятся не только приветливые девушки. Самарская компания представила на ПМЭФ однорукого робота. Он подает посетителям батончики для перекуса. Представители предприятия отмечают, что такую технологию можно использовать на любых производствах, в том числе для автоматизации разных процессов: сварки или перекладки деталей.

Робот раздавал батончики. Фото: минэкономразвития Самарской области

АВТОВАЗ организовал на форуме традиционную уличную экспозицию исторических, новых и спортивных автомобилей LADA. Главными звездами стенда стали один из первых выпущенных в 1970 году ВАЗ-2101 из коллекции музея, новый кроссовер LADA Azimut и обновленная LADA NIVA Legend.

На форуме показали обновленную LADA NIVA Legend. Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Также на ПМЭФ представили автомобили спортивного направления – LADA Vesta TCR и LADA Iskra TMS. Последняя оснащена турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 218 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной механической коробкой передач. Гоночное авто разработали специально для участия в монокубке – длительных гонках нового формата на технически одинаковых машинах.

LADA Iskra TMS оснащена турбированным двигателем объемом 1,6 л мощностью 218 л. Фото: Александр СЕМОЧКИН. Перейти в Фотобанк КП

Соглашения и новые предприятия

Первый день ПМЭФ-2026 прошел очень насыщенно. Участников ждали деловые сессии, бизнес-диалоги, лекции и другие мероприятия. На форуме работала делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Деловая программа состояла из рабочих встреч и подписания ряда важных соглашений. Инвестиционные проекты обсуждались с партнерами из разных регионов и стран.

«Форум объединяет более 130 стран и посвящен формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Самарская область демонстрирует свой промышленный потенциал и идет на рекорд по количеству соглашений с конкретными инвестициями», – отметили в Минпромторге региона.

Первый день форума прошел продуктивно. Фото: минэкономразвития Самарской области

Так, в рамках международного экономического форума Самарская область заключила соглашения о развитии биотехнологического комплекса и медицинского туризма, о строительстве мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск», высокотехнологичного завода, производственно-логистического комплекса «Придорожный-2» и др.

«Первый день был очень продуктивным. Делегация Самарской области приняла участие во многих обсуждениях финансовой и экономической стратегии России. Мы подписали много соглашений. Это новые заводы и предприятия, которые позволят создать более 1700 новых рабочих мест. Это технологический суверенитет. Самое главное, что мы нашли возможность развивать гражданский сектор, поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса, развивать социальный сектор. Уверен, что все новые проекты, которые мы здесь подписываем, покажут потенциал системного промышленного развития региона», – рассказал «КП-Самара» Вячеслав Федорищев.

Всего 3 июня Самарская область заключила соглашения с общий объемом инвестиций – 32,42 миллиардов рублей. ПМЭФ будет проходить в Санкт-Петербурге по 6 июня. «КП-Самара» продолжит работать на форуме, следить за новостями можно на нашем сайте.

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