Дом признали непригодным для дальнейшего проживания. Фото: администрация Самары.

Жилой дом на улице XXII Партсъезда в Самаре, где вечером 14 июня 2026 года произошли взрыв газа и пожар, полностью расселят. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жильцы уже начали вывозить из уцелевших квартир свои вещи. Показываем, что стало с домом после ЧП, и рассказываем, почему его признали непригодным для проживания.

Роковой вечер

Трагедия произошла на исходе длинных июньских выходных. В девятом часу вечера самарцы услышали сильный хлопок, а затем увидели зарево пожара. Огонь вспыхнул в пятиэтажке на улице XXII Партсъезда, 20. Пламя стало быстро перекидываться с одной квартиры на другую, с этажа на этаж.

На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, потом еще — всего было задействовано больше 100 человек. Работали в непростых условиях — стояла жаркая погода. Сотрудники МЧС спасли из горящего дома семерых. Некоторым спасателям самим становилось плохо, и им оказывали помощь медики.

ЧП не обошлось без жертв. Погибли две женщины, по словам местных жителей, это были пенсионерка и ее 51-летняя дочь. В числе пострадавших — 12 человек, один из них находится в больнице, остальные на амбулаторном лечении.

Предварительная причина происшествия, которую озвучили в СК и прокуратуре, — хлопок бытового газа в одной из квартир. В результате случившегося, по данным МЧС, огнем были охвачены квартиры со второго по четвертый этаж, также пострадал сетевой магазин на первом этаже. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, вторым и третьим этажами.

В доме после пожара и взрыва газа царит полная разруха. Фото: администрация Самары.

В общей сложности повреждения получили 32 квартиры в двух подъездах, где жили 48 человек, в том числе трое детей. У кого-то пожаром оказались уничтожены документы, кто-то вовсе остался без жилья — им выделят квартиры в маневренном фонде. Также предусмотрено оказание материальной помощи: тем, у кого пострадало имущество, — от 30 до 100 тысяч рублей, семьям погибших — 100 тысяч рублей.

У здания выставлена круглосуточная охрана. Фото: администрация Самары.

Ликвидация последствий

После пожара у дома выставили охрану. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В пятиэтажке установили подпорные устройства, на место пригнали спецтехнику для уборки территории.

На место для уборки территории пригнали спецтехнику. Фото: администрация Самары.

Жильцов стали постепенно запускать в дом — они заходили вместе со спасателями туда, где было безопасно находиться, чтобы забрать вещи первой необходимости. В третьем и четвертом подъездах, которые не пострадали при пожаре, восстановили электро- и водоснабжение, интернет.

В дом пускают только жильцов квартир и специалистов. Фото: администрация Самары.

Дом расселяют

В среду, 17 июня 2026 года стало известно, что здание больше непригодно для проживания. Пятиэтажку решили полностью расселить. По словам главы Самары Ивана Носкова, при высыхании плит после пожара были обнаружены серьезные повреждения. При разборе они могут привести к разрушению конструкций всего дома.

«Утром провели собрание с жителями, все разъяснили. В течение сегодняшнего дня, до 21:00, они могут вывезти личные вещи. После 21:00 дом будет обесточен и отключен от водоснабжения», — написал мэр в своем канале в МАХ.

Также Иван Носков поделился кадрами из дома. На фото видны покрытые копотью стены, обломки перекрытий, пустые оконные проемы. Среди всего этого угадываются остатки обгоревшей мебели — единственное подтверждение, что еще совсем недавно здесь жили люди.

В здании установлены подпорные устройства. Фото: администрация Самары.

Жильцы уже начали вывозить из дома свои вещи. У пятиэтажки можно заметить вереницу грузовых машин. Тем, кому нужна помощь в транспортировке личных вещей или необходимо подтвердить право доступа в квартиру, могут обращаться в штаб на базе школы № 163 или по телефонам горячей линии: 8 (846) 262-28-71, 262-46-21.

На базе школы № 163 работает штаб для оказания помощи жильцам пятиэтажки. Фото: администрация Самары.

По словам Ивана Носкова, дом № 20 по улице XXII Партсъезда продолжает находиться под круглосуточной охраной и наблюдением. Внутрь пускают только собственников/нанимателей квартир и специалистов. Периметр охраны был увеличен — вокруг дома стоят ограждения со знаком «Стоп». К одному из них кто-то принес иконы.

У ограждения возле дома поставили иконы. Фото: администрация Самары.

У дома можно заметить вереницу машин, на которых люди вывозят свои вещи. Фото: администрация Самары.

Что касается соседних домов №№ 22 и 24, то сейчас ресурсоснабжающая компания восстанавливает там газоснабжение.

Напомним, после ЧП на улице XXII Партсъезда в Самаре было заведено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ход расследование взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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