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Происшествия10 июня 2026 8:44

Женщина исчезла из подъезда, а спустя полгода ее тело нашли на козырьке. ИИ рассказал, что могло случиться с Линой Сторожевой

ИИ предложил версии гибели Лины Сторожевой в Самаре
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Лина пропала в октябре 2018 года.

Лина пропала в октябре 2018 года.

Фото: из соцсетей.

Ночь 14 октября 2018 года в одной из квартир в доме № 160 по улице Черемшанской в Самаре начиналась обыденно. 34-летняя Лина Сторожева уложила сына спать, пожелала ему спокойной ночи, а спустя несколько часов словно растворилась в воздухе. Проснувшись утром, 12-летний мальчик обнаружил, что находится один в квартире. Он забил тревогу. Лину искали несколько месяцев, рассматривались самые разные версии: от похищения до вступления в секту. Но оказалось, что все это время пропавшая была рядом, буквально под окнами. Ее тело нашли спустя полгода на козырьке подъезда. Силовики пришли к выводу, что женщина сама свела счеты с жизнью, но родные в эту версию верить отказались. Вспоминаем детали одного из самых загадочных исчезновений Самарской области.

Красавица, хорошая мама, карьеристка

Красивая блондинка, мама, успешный страховой агент, спортсменка – казалось, что в жизни Лины все идет самым лучшим образом. Она одна воспитывала 12-летнего сына. С мужем развелась, но они сохранили хорошие отношения. Что произошло в ту роковую ночь – загадка, которую не удается разгадать до сих пор.

Вечером Лина уложила сына спать, но сама готовиться ко сну не спешила. Камеры на домофоне засняли, как женщина выбежала из подъезда примерно в 4:45. Спустя 12 минут вернулась обратно. На записи видно, что Лина взволнована, постоянно оглядывается. Далее заходит в подъезд, после чего ее след теряется на несколько месяцев.

Очищенная история и просьба позаботиться о сыне

Утром сын Сторожевой обнаружил, что находится в квартире один. Он забил тревогу, сообщил обо всем бабушке. Мать Лины пыталась дозвониться до дочери, но тщетно – телефон остался лежать на тумбочке в квартире.

Ориентировки с фотографией Лины разлетелись по всему Кировскому району. В приметах значилось: серое пальто, синие джинсы и темные ботинки. Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» – стандартная процедура в таких случаях.

Волонтеры, оперативники, обычные жители – женщину искали многие. Некоторые сообщали, что видели Сторожеву около железнодорожной станции Пятилетка, там искали 20 октября – безрезультатно. Были проверены близлежащие строения, водоемы, подъезд, чердак, подвалы. Результатов не было.

Лину искали полицейские и волонтеры.

Лину искали полицейские и волонтеры.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Версия о том, что Лина могла просто сбежать, даже не рассматривалась. Она оставила дома все деньги, драгоценности и мобильный телефон. Но была странность: история вызовов и сообщения в соцсетях в телефоне очищены до 6 октября. А сын рассказывал, что перед исчезновением мама много плакала. Не менее странную деталь рассказали знакомые пропавшей.

«Ее родственники признавались, что Линочка говорила о самоубийстве когда-то. Даже были попытки, а еще она якобы звонила бывшему мужу и просила посмотреть за сыном. Она сильно переживала развод, хотя в последнее время у нее появился парень и вроде бы все нормально было», - рассказывала знакомая женщины Тамара.

Подруга Лины заявляла, что до нее якобы домогался директор. Но коллеги эту информацию опровергли. Рассматривалась версия о похищении: соседка говорила, что по пятам за Линой шел какой-то парень в капюшоне. Были предположения, что женщина могла попасть в секту. Но все они разбивались об одну важную деталь: после возвращения в подъезд Лина его не покидала. Значит, она должна быть где-то рядом.

Дом, в котором жила женщина.

Дом, в котором жила женщина.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Нашли в уголочке, между трубой и стеной»

21 марта 2019 года к дому № 160 по улице Черемшанской прибыли коммунальщики. Жильцы пожаловались на большое скопление снега на козырьке – опасно проходить к подъезду. Около 15:30 работники добрались до шестого подъезда, где находилась квартира Лины. Взмахнули лопатой и обомлели: из-под снежных завалов показались человеческие ноги. А за ними – темные ботинки, синие джинсы, серое пальто… Та самая одежда, в которой Лина пропала в октябре.

«Нашли ее в уголочке, между трубой и стеной. Это зона практически не просматривается из окон лоджий. Козырек утоплен», - рассказывали коммунальщики.

Спасателям пришлось постараться, чтобы достать тело погибшей с козырька. Они поясняли: заметить Лину действительно было сложно.

«Мы залезли туда через окно в подъезде и с козырька вынесли ее на носилках. У лоджий этого здания торцы — два с половиной кирпича. Человеку физически сложно что-то увидеть за ними. А она поместилась в углу, около стены за трубой. Может быть, кто-то смотрел с крыши на козырек, но осенью ее могло быть не видно за листвой. Напротив здания тоже нет, оттуда этот закоулок можно было бы разглядеть».

На этом козырьке было найдено тело.

На этом козырьке было найдено тело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Убийство или самостоятельный уход из жизни?

Соседи Лины были уверены: ее убили, и, вероятно, подбросили тело на козырек. Ведь местность прочесывали с собаками, а они должны были что-то обнаружить.

«Я думаю, что ее сбросили. Сама так аккуратно не могла там оказаться. Либо ее подбросили, но это мог сделать только профессионал. Но почему и кто?», - задавалась вопросом одна из соседок.

Другие жильцы дома были не согласны. Кому из соседей нужно убивать молодую женщину? В доме одни пенсионеры да семьи с детьми.

«У всех со всеми нормальные отношения. В ту ночь, когда она пропала, за две минуты до того, как с прогулки зашла Лина, в дом зашли две девушки неместные. Это есть на видео. Может быть, они как-то замешаны? Трудно поверить, что причастны соседи».

Теория о причастности незнакомых девушек не нашла подтверждения, как и другие догадки об убийстве. В 2020 году, после получения заключения посмертной психиатрической экспертизы, дело было закрыто.

«Уголовное дело прекращено 30 января 2020 года по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления. Согласно выводам психиатрической экспертизы, Лина Сторожева была дееспособна», - сообщали в региональном СУ СК.

От расправы до несчастного случая: версии ИИ

Загадочная смерть Лины Сторожевой до сих пор не дает покоя интернет-пользователям. Они отказываются верить в то, что она могла свести счеты с жизнью, и строят свои версии, в том числе криминальные. К такому выводу пришел и искусственный интеллект. Он предложил несколько вариантов развития событий.

Версия 1. Самоубийство

Главным аргументом в пользу версии о самоубийстве является заключение психиатрической экспертизы. Знакомые говорили, что у погибшей уже были попытки самостоятельного ухода из жизни. Этот факт рисует образ человека, который уже переживал кризис и был склонен к суицидальному поведению. Ее сын рассказывал, что накануне мать много плакала. Также она звонила бывшему мужу с просьбой присмотреть за сыном, что в контексте трагедии может интерпретироваться как тревожный знак. Она могла упасть на козырек, но травмы изначально были не смертельными. Добралась до стены и уже там умерла.

Версия 2. Несчастный случай

Версия несчастного случая – это «золотая середина» между самоубийством и криминалом. Она объясняет многие нестыковки, не требующие участия убийцы. Лина выходит из подъезда, потом возвращается. Допустим, она забыла ключи от квартиры, а дверь захлопнулась. Или чего-то испугалась. Чтобы не ждать утра, она решает попасть в свою квартиру на первом этаже другим путем – снаружи, через козырек. Но оступается, падает и оказывается в «закутке» между стеной и газовой трубой.

Версия 3. Убийство

Странное местонахождение тела – главный козырь в пользу этой версии. Непонятно, для чего женщине потребовалось покидать квартиру ночью, тем более на такой короткий срок. Возможно, ее кто-то выманил. Убийство произошло либо в одной из квартир, либо в самом подъезде. А после его могли подбросить на козырек. Ведь если оно лежало бы там изначально, стоял бы запах – в октябре все еще плюсовая температура. Наверняка к телу слетелись бы птицы.

С Линой Сторожевой простились 6 апреля 2019 года. Ее хоронили в закрытом гробу. На прощание с женщиной пришли десятки человек. Официальная дата смерти Лины – 14 октября, день, когда она пропала.