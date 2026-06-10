Женщина исчезла из подъезда, а спустя полгода ее тело нашли на козырьке. ИИ рассказал, что могло случиться с Линой Сторожевой

Лина пропала в октябре 2018 года. Фото: из соцсетей.

Ночь 14 октября 2018 года в одной из квартир в доме № 160 по улице Черемшанской в Самаре начиналась обыденно. 34-летняя Лина Сторожева уложила сына спать, пожелала ему спокойной ночи, а спустя несколько часов словно растворилась в воздухе. Проснувшись утром, 12-летний мальчик обнаружил, что находится один в квартире. Он забил тревогу. Лину искали несколько месяцев, рассматривались самые разные версии: от похищения до вступления в секту. Но оказалось, что все это время пропавшая была рядом, буквально под окнами. Ее тело нашли спустя полгода на козырьке подъезда. Силовики пришли к выводу, что женщина сама свела счеты с жизнью, но родные в эту версию верить отказались. Вспоминаем детали одного из самых загадочных исчезновений Самарской области.

Красавица, хорошая мама, карьеристка

Красивая блондинка, мама, успешный страховой агент, спортсменка – казалось, что в жизни Лины все идет самым лучшим образом. Она одна воспитывала 12-летнего сына. С мужем развелась, но они сохранили хорошие отношения. Что произошло в ту роковую ночь – загадка, которую не удается разгадать до сих пор.

Вечером Лина уложила сына спать, но сама готовиться ко сну не спешила. Камеры на домофоне засняли, как женщина выбежала из подъезда примерно в 4:45. Спустя 12 минут вернулась обратно. На записи видно, что Лина взволнована, постоянно оглядывается. Далее заходит в подъезд, после чего ее след теряется на несколько месяцев.

Очищенная история и просьба позаботиться о сыне

Утром сын Сторожевой обнаружил, что находится в квартире один. Он забил тревогу, сообщил обо всем бабушке. Мать Лины пыталась дозвониться до дочери, но тщетно – телефон остался лежать на тумбочке в квартире.

Ориентировки с фотографией Лины разлетелись по всему Кировскому району. В приметах значилось: серое пальто, синие джинсы и темные ботинки. Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» – стандартная процедура в таких случаях.

Волонтеры, оперативники, обычные жители – женщину искали многие. Некоторые сообщали, что видели Сторожеву около железнодорожной станции Пятилетка, там искали 20 октября – безрезультатно. Были проверены близлежащие строения, водоемы, подъезд, чердак, подвалы. Результатов не было.

Лину искали полицейские и волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Версия о том, что Лина могла просто сбежать, даже не рассматривалась. Она оставила дома все деньги, драгоценности и мобильный телефон. Но была странность: история вызовов и сообщения в соцсетях в телефоне очищены до 6 октября. А сын рассказывал, что перед исчезновением мама много плакала. Не менее странную деталь рассказали знакомые пропавшей.

«Ее родственники признавались, что Линочка говорила о самоубийстве когда-то. Даже были попытки, а еще она якобы звонила бывшему мужу и просила посмотреть за сыном. Она сильно переживала развод, хотя в последнее время у нее появился парень и вроде бы все нормально было», - рассказывала знакомая женщины Тамара.

Подруга Лины заявляла, что до нее якобы домогался директор. Но коллеги эту информацию опровергли. Рассматривалась версия о похищении: соседка говорила, что по пятам за Линой шел какой-то парень в капюшоне. Были предположения, что женщина могла попасть в секту. Но все они разбивались об одну важную деталь: после возвращения в подъезд Лина его не покидала. Значит, она должна быть где-то рядом.

Дом, в котором жила женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Нашли в уголочке, между трубой и стеной»

21 марта 2019 года к дому № 160 по улице Черемшанской прибыли коммунальщики. Жильцы пожаловались на большое скопление снега на козырьке – опасно проходить к подъезду. Около 15:30 работники добрались до шестого подъезда, где находилась квартира Лины. Взмахнули лопатой и обомлели: из-под снежных завалов показались человеческие ноги. А за ними – темные ботинки, синие джинсы, серое пальто… Та самая одежда, в которой Лина пропала в октябре.

«Нашли ее в уголочке, между трубой и стеной. Это зона практически не просматривается из окон лоджий. Козырек утоплен», - рассказывали коммунальщики.

Спасателям пришлось постараться, чтобы достать тело погибшей с козырька. Они поясняли: заметить Лину действительно было сложно.

«Мы залезли туда через окно в подъезде и с козырька вынесли ее на носилках. У лоджий этого здания торцы — два с половиной кирпича. Человеку физически сложно что-то увидеть за ними. А она поместилась в углу, около стены за трубой. Может быть, кто-то смотрел с крыши на козырек, но осенью ее могло быть не видно за листвой. Напротив здания тоже нет, оттуда этот закоулок можно было бы разглядеть».

На этом козырьке было найдено тело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Убийство или самостоятельный уход из жизни?

Соседи Лины были уверены: ее убили, и, вероятно, подбросили тело на козырек. Ведь местность прочесывали с собаками, а они должны были что-то обнаружить.

«Я думаю, что ее сбросили. Сама так аккуратно не могла там оказаться. Либо ее подбросили, но это мог сделать только профессионал. Но почему и кто?», - задавалась вопросом одна из соседок.

Другие жильцы дома были не согласны. Кому из соседей нужно убивать молодую женщину? В доме одни пенсионеры да семьи с детьми.

«У всех со всеми нормальные отношения. В ту ночь, когда она пропала, за две минуты до того, как с прогулки зашла Лина, в дом зашли две девушки неместные. Это есть на видео. Может быть, они как-то замешаны? Трудно поверить, что причастны соседи».

Теория о причастности незнакомых девушек не нашла подтверждения, как и другие догадки об убийстве. В 2020 году, после получения заключения посмертной психиатрической экспертизы, дело было закрыто.

«Уголовное дело прекращено 30 января 2020 года по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления. Согласно выводам психиатрической экспертизы, Лина Сторожева была дееспособна», - сообщали в региональном СУ СК.

От расправы до несчастного случая: версии ИИ

Загадочная смерть Лины Сторожевой до сих пор не дает покоя интернет-пользователям. Они отказываются верить в то, что она могла свести счеты с жизнью, и строят свои версии, в том числе криминальные. К такому выводу пришел и искусственный интеллект. Он предложил несколько вариантов развития событий.

Версия 1. Самоубийство

Главным аргументом в пользу версии о самоубийстве является заключение психиатрической экспертизы. Знакомые говорили, что у погибшей уже были попытки самостоятельного ухода из жизни. Этот факт рисует образ человека, который уже переживал кризис и был склонен к суицидальному поведению. Ее сын рассказывал, что накануне мать много плакала. Также она звонила бывшему мужу с просьбой присмотреть за сыном, что в контексте трагедии может интерпретироваться как тревожный знак. Она могла упасть на козырек, но травмы изначально были не смертельными. Добралась до стены и уже там умерла.

Версия 2. Несчастный случай

Версия несчастного случая – это «золотая середина» между самоубийством и криминалом. Она объясняет многие нестыковки, не требующие участия убийцы. Лина выходит из подъезда, потом возвращается. Допустим, она забыла ключи от квартиры, а дверь захлопнулась. Или чего-то испугалась. Чтобы не ждать утра, она решает попасть в свою квартиру на первом этаже другим путем – снаружи, через козырек. Но оступается, падает и оказывается в «закутке» между стеной и газовой трубой.

Версия 3. Убийство

Странное местонахождение тела – главный козырь в пользу этой версии. Непонятно, для чего женщине потребовалось покидать квартиру ночью, тем более на такой короткий срок. Возможно, ее кто-то выманил. Убийство произошло либо в одной из квартир, либо в самом подъезде. А после его могли подбросить на козырек. Ведь если оно лежало бы там изначально, стоял бы запах – в октябре все еще плюсовая температура. Наверняка к телу слетелись бы птицы.

С Линой Сторожевой простились 6 апреля 2019 года. Ее хоронили в закрытом гробу. На прощание с женщиной пришли десятки человек. Официальная дата смерти Лины – 14 октября, день, когда она пропала.