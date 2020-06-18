Что происходит с делом таинственно погибшей самарской блондинки Лины Сторожевой

Догадок было много

История 34-летней Лины Сторожевой по-прежнему покрыта загадками. Ее исчезновение осенью 2018 года расследовали как убийство, но после обнаружения тела в феврале 2019-го правоохранители стали склоняться к варианту суицида. Истинного объяснения произошедшему нет до сих пор.

Как уже писали журналисты «КП-Самара», Лина пропала 14 октября 2018 года. Судя по камерам наблюдения, ночью она выбегала куда-то из своего подъезда дома № 160 на улице Черемшанской, потом вернулась обратно и буквально испарилась. Ее 12-летний сын Вадим проснулся рано утром и сильно испугался, увидев, что мамы нет рядом.

Догадок сразу появилось много — ушла к знакомым, сбежала, похитили, убили... Мама Лины по ее телефону — он остался в квартире на зарядке — обзвонила всех знакомых дочери, но никто ничего не знал и не слышал. Правоохранители со служебными собаками обошли весь дом, проверили чердаки — пусто.

Проверяли мужчин и работу

Оперативники стали проверять разные версии. Так, они общались с бывшим мужем Лины Сергеем и ее последним молодым человеком Игорем. С последним у нее, по словам знакомых, возникали разногласия, но пара всегда сходилась. Причастность мужчин к пропаже женщины не выявили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/674620" frameborder="0"></iframe> В Самаре пропала молодая девушка.

Еще одна ниточка привела сыщиков к работе разыскиваемой — она занималась страхованием автомобилей, трудилась в небольшой конторе. Ходили слухи, что Лине оказывал чрезмерные знаки внимания начальник фирмы и это могло сыграть какую-то роль в ее судьбе, но и они не подтвердились.

В то же время, в компании, где трудилась Сторожева, произошла неприятная ситуация. По имеющимся сведениям, она влипла в неприятную историю со страховкой и задолжать солидную сумму денег одному из недовольных клиентов. Близкие пропавшей подтвердили, что у нее были финансовые проблемы — она все время искала средства.

Нашли блондинку неожиданно. 21 марта 2019 года коммунальщики убирали снег с козырька подъезда того самого дома № 160 на Черемшанской, где жила Лина, и наткнулись на человеческий труп. Вскоре в нем опознали Сторожеву. Неужели она все время находилась там? Удивительно, но никто ничего на замечал и не чувствовал.

Дело приостановлено, но не закрыто

Обстоятельства ее гибели неясны до сих пор. Их пытались узнать известные экстрасенсы — Мехди Эбрагими Вафа и Николь Кузнецова. Первый считает, что произошел несчастный случай. Вторая склоняется к тому, что девушка свела счеты с жизнью.

Версия о самоубийстве — основная и у следователей. Именно они должны дать ответ на вопрос — что же случилось? Впрочем, пока объяснения нет.

— Дело об убийстве приостановили еще летом 2019 года. Из-за того, что результаты психолого-психиатрической экспертизы не поступили, в настоящее время нельзя принять окончательное решение по делу, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

Наша собеседница также отметила — это не значит, что дело в подвешенном состоянии. Как только эксперты определят, могла ли Лина Сторожева покончить с собой или нет, следователи восстановят всю цепь событий.

Журналисты КП-Самара продолжают следить за этой запутанной историей.

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