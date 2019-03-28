Погибла? Пропала? Версии загадочного исчезновения и возможной гибели красавицы-блондинки Лины Сторожевой в Самаре

На прошлой неделе самарцев потрясло известие: тело Лины Сторожевой, красавицы-блондинки, которую искали всем городом, нашли спустя полгода. Пока волонтеры обследовали парки, ближайшие заросли, а полиция опрашивала свидетелей, труп женщины лежал на козырьке подъезда ее родного дома. Нашли тело дворники, которые в марте полезли чистить козырек от снега. Работяги несколько раз взмахнули лопатой и наткнулись на ноги. Лицо трупа оказалось очень сильно изуродовано, но женщину опознали по одежде, обуви.

«Как можно было не замечать ее больше пяти месяцев? Она появилась тут не сразу - ее убили и подбросили! Как работали наши правоохранительные органы? Где искали собаки!» Жителей того самого злополучного дома на ул. Черемшанской находка отнюдь не порадовала. Неужели в доме живет убийца? Кто так издевался над бедной женщиной? И могли ли соседи не заметить разлагающийся труп у себя под носом на протяжении пяти месяцев?

"Как ее искали, если она действительно не выходила из дома?" Соседи и знакомые не верят, что Лина Сторожева могла сама свести счеты с жизнью, а история вокруг найденного тела обрастает мрачными подробностями 00:00 00:00

Пикантность ситуации еще и в том, что доподлинно неизвестно, чье же тело нашли на козырьке того дома. Все может быть просто трагическим совпадением. Пока проводятся все необходимые экспертизы, журналисты "КП-Самара" делятся возможными версиями случившегося.

Версия №1

Не виноват никто, она сама?

14 октября 2018 год, воскресенье. Утром 12-летний сын Лины Вадим просыпается один в квартире на первом этаже, где также живет бабушка мальчика, и не может понять, где мама?

- Утром, примерно в 4.45, она куда-то выбежала. Через 12 минут вернулась обратно, в 4.57. Эти и видео с других подъездов у нас запрашивал ее бывший муж Сергей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе программы «Безопасный дом», камеры которой засняли последние передвижения погибшей.

Видео с камер посмотрели сразу: Лина ушал в сторону сельмого подъезда, дальше все теряется. Лампочка не работала. Потом она вернулась, зашла в подъезд и больше не выходила. Все гадали: как умудрилась пропасть? Возможно, если найденное тело - это действительно Лина, то все можно объяснить проще, чем казалось.

Сейчас версия о том, что она сама упала с крыши, без чужой помощи, одна из основных. Может быть, Лина узнала от своего ночного визави что-то, что сильно ее взволновало? Может быть, ей рассказали какую-то страшную правду? Все это непонятно. Но подозрения вызывает тот факт, что тело лежало прямо между трубой и стеной, в самом углу. Чтобы так точно попасть, нужно было прыгать «солдатиком» и не шевелиться в полете.

А вот и тот самый козырек, где лежало тело

Версия №2

«Ей отдали деньги, и это кто-то увидел»

Так аккуратно тело могло упасть, если женщину выкидывали из окна уже мертвую. Либо же кто-то открыл окно и выпихнул ее на козырек. Кто же это мог сделать?

На первый взгляд, ни в каких финансовых махинациях пропавшая самарчанка замешана не была. Женщина много лет работала в автосалоне, занималась страхованием машин. Ходили слухи, что ей повышенные знаки внимания оказывал директор фирмы, но они не подтвердились. Правда, за пару дней до пропажи Лина жаловалась на некоторые проблемы на работе. Коллеги поведали, будто бы Лина попала в неприятную ситуацию, связанную с деньгами и документами. Но полиция пока не нашла никаких зацепок. Но, может быть, дело все таки именно в деньгах?

Именно эта версия могла бы объяснить ряд нестыковок: когда Лина выбежала из дома, она оставила телефон. Но предварительно почистила в нем историю. Возможно, молодая женщина оказалась втянута в какую-то авантюру со страховками, и этим ранним утром человек, с которым она имела дело, привез ей деньги. Домой блондинка возвращалась с крупной суммой, а в подъезде ее кто-то поджидал. И уже здесь непонятно: был ли это незнакомый человек или же подельник того, кто отдал деньги, но не хотел их терять.

- Практически невозможно подложить ее туда. Напрашивается вывод: ее выбросили уже мертвую в окно между лестницами, оно на уровне груди, - поддерживает версию Ирина Н. - Вероятно, с низкого этажа, потому что сверху в то место попасть трудно было.

Так кто же убийца? Соседи гадают об этом в ужасе: никому не хочется верить, что в доме - преступник.

- Тут либо пенсионеры живут, либо мамы с детьми. У всех со всеми нормальные отношения, - опровергает еще один жилец дома №160 Иван. - В ту ночь, когда она пропала, за две минуты до того, как с прогулки зашла Лина, в дом зашли две девушки неместные. Это есть на видео. Может быть, они как-то замешаны? Трудно поверить, что причастны соседи.

Кстати, именно эти две девушки могут оказаться ценными свидетельницами - они могли в подъезде столкнуться с Линой, а может быть, и с тем, кто поджидал ее. Пока неизвестно, выходили ли на них оперативники. Следователи сейчас ждут результатов экспертизы: она поможет определить, чье же тело нашли на козырьке и почему умерла женщина. Родственники, к слову, отказываются верить, что нашли именно Лину. Они предпочитают считать, что она жива.

Версия №3

Осенью трупа здесь не было!

Главный вопрос, который волнует всех жильцов дома на ул. Черемшанской: как можно было не заметить мертвое тело в течение пяти месяцев?

- Нашли ее в уголочке, между трубой и стеной. Эта зона практически не просматривается из окон лоджий. Козырек утоплен, - делится коллега дворников, чистивших козырек.

Но как же запах? Тем более октябрь был очень теплый, запах должен был заставить людей насторожиться.

- Там большая мусорка напротив, люди могли не обратить внимания. Да и жители жаловались, думали, газом пахнет. Никто и не подумал, что труп, - отвечает наш собеседник.

Еще одна соседка рассуждает: не могла женщина так аккуратно упасть, скорее всего ее подбросили. Ну как поверить в то, что ходили мимо окна в подъезде люди и не видели ничего всю осень, пока еще не было снега. Единственное объяснение – окна расположены высоковато, может, просто никто не заглядывал?

Эти девушки могли что-то видеть

Версия №4

Это не Лина?

Результаты всех экспертиз будут готовы только в середине апреля. Тогда можно будет с уверенностью сказать, чье тело нашли дворники на козырьке крыши. Пока известно, что лицо женщины сильно изуродовано. Может быть, это результат падения, может быть, ее сильно избили. Или же хотели затруднить опознание? Может быть, в одежду Лины облачили кого-то другого? А сама женщина скрылась, потому что чего-то боялась?

Результаты экспертизы будут известны в середине апреля. Тогда следователи установят личность женщины и причину ее гибели. Может быть, появятся и ответы на самые сложные вопросы. Пока же родственники верят, что Лина жива и еще обязательно вернется к сыну. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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