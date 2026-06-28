Стойкий запах гари, немая тишина и стая голубей: что сейчас происходит с домом на XXII Партсъезда в Самаре после крупного пожара

На территории пострадавшего дома на 22 Партсъезда царит тишина Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Казалось бы, всего две недели слишком короткий срок, чтобы жизнь изменилась до неузнаваемости. Еще недавно во дворе дома на улице XXII Партсъезда в Самаре играли дети, соседи обсуждали планы на лето, а в окнах по вечерам горел свет. Сегодня здесь царит тишина. После крупного пожара, который произошел вечером 14 июня, многоквартирный дом превратился в обугленную заброшку: выбитые окна, почерневшие стены и стаи голубей, ставшие единственными «жильцами». Показываем, как сейчас выглядит дом и что происходит вокруг него спустя две недели после трагедии.

Жуткая трагедия для всего района

14 июня стало черным днем для жителей Советского района. В последний вечер длинных июньских выходных в доме № 20 на улице XXII Партсъезда произошел хлопок бытового газа, который привел к масштабному пожару. Трагедия унесла жизни двух человек, еще 48 жителей двух подъездов пострадали.

Первые секунды после взрыва многих соседей ввели в заблуждение, накануне над Самарой прошла гроза, поэтому громкий хлопок сначала приняли за раскат грома. Но жильцы пострадавшего дома сразу поняли, что произошло нечто страшное, стены содрогнулись от мощной ударной волны, квартиры затрясло, и люди, не теряя ни секунды, выбегали на улицу, спасая себя и своих близких.

Страшный пожар унес жизни двух людей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Пламя распространялось с пугающей скоростью, практически не оставляя шансов на спасение имущества. Сначала огонь охватил продуктовый магазин, расположенный на первом этаже, а затем стремительно перекинулся на жилые этажи, поглощая одну квартиру за другой.

На борьбу с пожаром ушло несколько часов. Для его ликвидации были привлечены 121 специалист и 37 единиц техники. Все это время жители могли лишь беспомощно наблюдать, как языки пламени уничтожают место, которое еще совсем недавно было их домом. На глазах людей сгорали квартиры, вещи, семейные фотографии и воспоминания, накопленные за долгие годы.

«Какая трагедия, какой ужас произошел, почему именно с нами…», - задавались вопросами пострадавшие люди.

Безмолвная тишина и стая голубей

После того как пожар удалось потушить, казалось, что не все потеряно. Наиболее серьезно пострадали два подъезда, они буквально выгорели дотла и превратились в обугленные руины.

Возле пострадавших подъездов все ещё слышен запах гари Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Остальная часть дома внешне выглядела значительно лучше, поэтому у жильцов еще теплилась надежда, что после ремонта они смогут вернуться в свои квартиры. Однако результаты технического обследования оказались неутешительными. Эксперты признали дом непригодным для дальнейшего проживания. Было принято решение о расселении, а жителям дали время до 29 июня, чтобы успеть забрать из квартир документы, мебель и другие уцелевшие вещи. Для многих эти несколько дней стали последней возможностью попрощаться со своим домом.

Люди вывозят уцелевшую мебель Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Сегодня двор дома трудно узнать. Там, где еще недавно играли дети и стояли припаркованные автомобили, теперь царит непривычная тишина. Территория полностью огорожена забором, во дворе дежурит охрана, а за ограждением раздаются лишь удары строительных инструментов.

Территория дома огорожена забором Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Из подъездов продолжают выносить уцелевшую мебель и личные вещи жильцов, рабочие демонтируют оконные рамы и расчищают помещения. Квартиры, еще недавно наполненные жизнью, постепенно пустеют. Над домом кружат стаи голубей, а со стороны наиболее пострадавших подъездов до сих пор чувствуется стойкий запах гари и пепелища. Это немое напоминание о трагедии, которая навсегда изменила судьбу этого дома и его жителей.

Там, где две недели назад царила жизнь, сейчас летает лишь стая голубей Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Произошла переоценка ценностей. Мне просто не верится, работал ночами, вкладывал все силы в квартиру, и в одночасье вся жизнь изменилась. Теперь все заработанные деньги будем тратить в свое удовольствие, никогда не узнаешь, что произойдет через минуту», - сказал один из жильцов, навсегда покидая стены родного дома. Напомним, людям, оставшимся без жилья, предоставят квартиры в маневренном фонде.

По словам главы Самары Ивана Носкова, пятиэтажка будет снесена. Построить на этом месте новый дом или соцобъект не представляется возможным. Скорее всего, здесь появится общественное пространство.

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