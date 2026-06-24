Пробирались через языки пламени, искали людей в огненных ловушках и с трудом дышали: самарский пожарный рассказал о тушении дома на 22 Партсъезда и спасении пострадавших

Пожарные спасли женщину и семью с двумя детьми. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

14 июня 2026 года большая трагедия на улице XXII Партсъезда в Самаре унесла жизни двух женщин и оставила людей без крова над головой. В результате взрыва бытового газа и пожара погибли двое, пострадали 48 жителей двух подъездов, а дом признали непригодным для дальнейшего проживания. В тот день пожарные проявили настоящий героизм. Рискуя собой, они спасли двух детей и пятерых взрослых, а также потушили огонь при риске обрушения здания. Сохранить жизни людей удалось благодаря профессионализму и мужеству боевого расчета пожарно-спасательной части № 5. Подробностями крупного возгорания поделился начальник караула, старший лейтенант Александр Лопатин.

Предельная температура

Ближе к ночи в Советском районе Самары раздался взрыв в многоквартирном доме № 20 на улице XXII Партсъезда, после него вспыхнул большой пожар. На место ЧП было направлено более 120 специалистов и 37 единиц техники. На полпути, где-то в районе улицы Нововокзальной пожарные увидели большой черный столб дыма. Александр Лопатин признается, что уже тогда стало ясно: возгорание повышенной сложности, работа будет трудной.

Более 120 специалистов и 37 единиц техники боролись с огнем. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

«Пожар быстро развивался сразу в двух направлениях: горизонтальном и вертикальном. Нам дали команду работать с внутренней части дома со двора. Мы произвели боевое развертывание, подали ствол. Тут поступила информация, что на пятом этаже есть взрослые и дети, отрезанные от путей эвакуации».

Тогда было создано звено ГДЗС из четырех человек. Они стали пробиваться на помощь людям, попавшим в огненную ловушку. По воспоминаниям пожарного, со второго этажа и выше дым был очень плотный, через выбитые взрывом двери из квартир вырывались языки пламени. На балконе квартиры № 32 удалось найти испуганную женщину.

Огонь быстро распространился. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

« Ее состояние было удовлетворительное, ожогов и отравления угарным газом не было. Мы упокоили ее, объяснили, что скоро ее эвакуируют. Делать это через подъезд было опасно из-за очень горячего воздуха, температура там была уже предельной. Следом за нами туда сразу же подъехали наши коллеги с пожарной лестницей. А мы пошли дальше, нужно было спасать других».

Нехватка кислорода

В квартирах № 30 и № 31 по центру никого не было. Оставалась последняя квартира № 29. Пожарные обследовали ее полностью и только в самой крайней правой комнате обнаружили людей: мужа с женой и их двух детей. Специалисты намочили водой одеяло, простыни, одежду и все, что удалось найти. После этого надежно укрыли семью.

Люди из пятиэтажки выбежали на улицу. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Сначала дыма было не очень много, можно было даже дышать. Я вышел в подъезд, чтобы проверить, насколько безопасно их так эвакуировать. Но обстановка быстро ухудшалась, и мы решили не рисковать. Нам и запаса кислорода вряд ли бы хватило. Поэтому мы стали ждать. Когда вокруг все полыхает, это самое трудное: сидеть и ждать, когда хоть частично потушат огонь в подъезде или подадут на этаж пожарную лестницу. Дым становился густым и едким, дышать без маски было уже нельзя».

В комплекте были маски спасаемого при пожаре, но они большие и съедают много кислорода, поэтому вскоре он стал заканчиваться. Сигнальное устройство сработало на 50-60 атмосферах. Когда уже воздуха оставалось очень мало, пожарные поочередно отключали маски и отдавали людям свои аппараты для дыхания. А сами шли на риск – дышали, как придется.

Люди с замиранием сердца смотрели на полыхающий дом. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

«Да, мы рисковали, но другого выхода просто не было. У нас есть профессиональный опыт и практические навыки выживания на пожаре. Мы все привыкли к дыму, и у нас был шанс. А вот у гражданских, тем более – детей, не было никаких шансов выжить без масок».

Наглотались дыма

Ситуация была сложная и напряженная. Из-за быстрого распространения огня, кислород мог закончиться совсем. Это могло вызвать панику, но пожарные держались стойко.

«Нельзя думать о том, что воздуха может не хватить, иначе накроет паника. Дыхание станет учащенным, неконтролируемым, а это только ускорит исход. Поэтому мы просто ждали и прислушивались к рации. Потом из разговора в эфире я понял, что уже развернут и начал работу оперативный городской штаб. Я связался со старшим, описал ситуацию. Вскоре к нам пришла помощь и всех поэтапно эвакуировали».

Возгорание было повышенной сложности. Фото: администрация Самары.

Детей и их родителей сразу же передали врачам для обследования и оказания помощи. К счастью, пожарным тоже воздуха хватило. Они продышались во дворе дома и пошли дальше тушить возгорание.

«Честно говоря, дыма мы все-таки наглотались, поэтому я как-то не все помню. Единственное, что помню, потом по рации нас с ребятами отправили в первый подъезд на третий этаж. Там дымились перекрытия, полы. Мы вскрывали полы, проливали, продолжали бороться с огнем, ликвидировать пожар. Дел там было еще много».

Внутри дома все разрушено. Фото: администрация Самары.

В тот день пожарные справились с огнем на площади 300 квадратных метров. Возгорание удалось потушить уже ближе к полуночи. Александр Лопатин признается, что несмотря на трудную работу, она дает ему жизненный стимул и мужской азарт.

«Каждый раз ты вступаешь в противоборство с огнем – очень сильным противником, которого обязан победить. Такая работа дает тихую гордость и радость от осознания, что ты сегодня спас кого-то от беды, подарил кому-то второй шанс на жизнь, второй день рождения. Поэтому лучшая награда для нас – благодарность спасенных нами людей», – передает слова пожарного ГУ МЧС по Самарской области.

На месте дома сделают общественное пространство. Фото: администрация Самары.

В результате возгорания произошло обрушение перекрытий с 1-го по 3-й этаж во втором подъезде и с 1-го по 2-й – в первом подъезде. Из-за произошедшего ввели режим ЧС регионального характера. Всех жителей расселяют, они должны будут вывести свои вещи до 29 июня. В Самаре разработают механизм предоставления пострадавшим жилья, также им положены выплаты. На месте сгоревшего дома появится новое общественное пространство.

В доме была угроза обрушения. Фото: администрация Самары.

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