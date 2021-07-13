Почему 15-й микрорайон в Самаре так называется, чем он известен и где остальные

В 2021-м уже мало кто считает "Колизей" архитектурной доминантой "Пятнашки" Фото: Архив "КП"

15-й микрорайон Самары и примыкающий к нему 15А находятся на территории большого и разнообразного Кировского района, и даже в его масштабах не особенно примечательны. Территория в границах улиц Алма-Атинской, Черемшанской, Стара-Загора и Ташкентской активно застраивалась в 70-х, так что в архитектурном плане “пятнашка” представляет собой обычный провинциальный спальный район, в котором доминируют серые панельные дома. Всего номерных “микрашей” в Самаре 18. Но по некоторым причинам именно 15-й более известен по сравнению с братьями. Отчасти так могло сложиться потому, что рядом с другими микрорайонами есть знаковые объекты. Например, 7-й соседствует с парком Воронежские озера, и потому горожане зовут его чаще по названию парка, нежели по номеру. А про 10-й вероятно скажут просто “на Стара-Загоре”, поскольку здесь находится примечательный участок этой улицы. Или, припомнят кинотеатр “Шипка”, некогда центр местной культурной жизни. “Самолет”, “Ипподром”, “Металлург” и другие народные топонимы потеснили числа. А вот 15-й микрорайон так и остался “пятнашкой”.

Возможно, дело в том, что ему не повезло с достопримечательностями. На территории 15 микрорайона с 1994 года работал “Колизей”, один из первых торговых центров в городе. Но к 2010-м он перестал пользоваться популярностью, пришел в упадок и вообще оказался под угрозой сноса. Поэтому “жить на Колизее” горожане в последние несколько лет перестали. Другой определяющий объект также связан с торговлей - это большой рынок вокруг трамвайного кольца на пересечении Ташкентской и проспекта Карла Маркса. Однако на Яндекс.Картах его центральная постройка называется “15-й Вещевой рынок”, так что у микрорайона нет повода неофициально переименоваться в честь востребованных, но диковатых торговых рядов. Кстати, больше десятка нелегальных точек снесли на территории рынка недавно, в 2021 году. Вскоре оказалось, что этого недостаточно, теперь под угрозой уже весь торговый городок.

А еще для некоторых самарцев “пятнашка” - это чем-то вроде нарицательного названия окраинной городской территории, за которой только ТЭЦ, лесопарк и прочие курмыши. Если спросить горожанина, плохо знакомого с той частью Самары, где находится микрорайон, может оказаться, что в его представлении это все кварталы в районе Алма-Атинской и Ташкентской от Металлурга до Московского шоссе.

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