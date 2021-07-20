«Его организм был отравлен»: адвокат рассказал о последней встрече с Алексеем Рясковым, обвиняемым в убийстве вдовы банкира Пузикова

В этой запутанной истории осталось много вопросов без ответа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 июля в Самаре состоялись похороны известного кикбоксера Алексея Ряскова. История, которая произошла в жизни спортсмена и его возлюбленной Екатерины Сокирской (Пузиковой), напоминает детективный сериал, все главные герои которого скончались. Две недели назад Самару потрясла новость о зверском убийстве бывшей жены банкира Дмитрия Пузикова, которую очень долго подозревали в отравлении богатого супруга, а 17 июля на территории больницы ФСИН нашли мертвым самого единственного подозреваемого – Алексея Ряскова. Кикбоксер, чемпион мира, в прошлом - владелец спорт-клуба, неделю назад он сидел за решеткой на скамье подсудимых и бессвязно отвечал на вопросы журналистов и судей. «Встречались, говорили о деньгах, она была с ножом, он с топором. Ничего не помню».

Не было никаких разговоров о смерти

Адвокат погибшего Александр Пименов был одним из последних, кто видел Алексея живым. Он рассказал журналисту «КП-Самара» о состоянии своего клиента и о дальнейшем расследовании этого запутанного дела.

- В последнюю нашу встречу мне показалось, что Алексей уже начал себя достаточно хорошо чувствовать, никаких разговоров о смерти, и тем более о самоубийстве, не было. Он был не похож на человека, который хотел лишить себя жизни, - делится адвокат Ряскова. Об этом не так давно говорила и бывшая жена Ряскова - Ольга, она вообще отметила, что мужчина начал заниматься спортом. И пришел в себя окончательно, начал связно говорить, все понимал и осознавал. Зачем ему умирать?

Алексей и Екатерина поженились после того, как женщину оправдали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Помывка» после отравления

Алексея Ряскова после гибели Сокирской нашли на другом берегу Волги в селе Торновое. По словам очевидцев, мужчина был в шоковом состоянии и не понимал, что происходит вокруг него. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого, его арестовали на два месяца и 6 июля, после осмотра в СИЗО, отвезли в больницу ФСИН.

Как рассказал "Комсомолке" Пименов, психиатрическую экспертизу Алексею не проводили, только освидетельствование. После чего его поместили в хирургическое отделение, так как у Ряскова на руках обнаружили порезы и требовалось лечение. Как говорил сам Рясков, когда пришел в себя, врачи ставили ему систему с физраствором, что по описанию было похоже на так называемую «помывку».

- Такую процедуру обычно проводят после отравления токсичными веществами. Это все указывает на то, что организм Алексея был отравлен. Однако в настоящее время никаких результатов анализов нам не предоставили, наркологическая выписка будет чуть позже, - сказал юрист. Ранее появлялась информация о том, что перед ссорой с Пузиковой - Сокирской Рясков мог выпить неизвестные таблетки, под их действием он находился и на суде.

Адвокат рассказал, что у родственников до сих пор нет и справки, где указаны причины смерти Алексея Ряскова. Единственное известно, что это была асфиксия, однако непонятно, чем она была вызвана. Этим вопросом занимается следствие, проводится проверка.

- Следователи будут опрашивать всех причастных лиц, которые были в тот момент в больнице. Позже станет известно, почему он так себя вел, почему остался во дворике один и еще много вопросов, связанных с эти делом, - объясняет адвокат.

Откуда взялся пояс?

Как рассказал Пименов, с места происшествия изъяты личные вещи его подзащитного, в частности пояс от халата, которого у него не должно было быть. И уже потом на многие вопросы, которые возникают у внимательных читателей этого неожиданного детектива, правоохранители смогут дать ответы. Если захотят.

- Теперь остается только ждать выводов следствия, и соглашаться или опротестовывать, - заключил адвокат.

Что касается возбужденного уголовного дела по факту убийства Сокирской (Пузиковой), то расследование будет продолжено и дойдет до суда. Суд вынесет приговор и тогда дело, вероятно, будет закрыто, так как отбывать наказание некому. Если родственники погибших решат прекратить следствие раньше, то дело закроют без вынесения приговора.

Екатерина Пузикова (Сокирская) дважды была признана виновной в убийстве первого мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Она, по версии сыщиков, отравила отца своего сына таллием во время вечеринки в загородном доме в 2012 году. В 2017 году Самарский областной суд оправдал Екатерину, она вышла замуж за Алексея Ряскова, но через пару лет их пути разошлись.

2 июля 2021 года Рясков в Instagram опубликовал видео-признание, на котором заявил, что за освобождение Пузиковой он и ее родные отдали 15 миллионов рублей. 3 июля Екатерину, прилетевшую в Самару из Краснодара, куда она переехала жить, находит мертвой ее отец - Григорий Сокирский. Президент городской федерации кикбоксинга Алексей Рясков становится главным подозреваемым.

Во время ареста задержанный заявил, что ударил Сокирскую топором. По его словам, она нападала на него с ножом. Уже после смерти Ряскова его бывшая жена намекнула, что та ссора произошла как раз из-за опубликованного видео. И на следующем судебном заседании Алексей собирался рассказать всю правду и об освобождении Екатерины из колонии и про последующие события. Неужели, кому-то было выгодно, чтобы этого он не рассказал?

Разбирательства продолжаются. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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