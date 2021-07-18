"Он собирался рассказать правду": бывшая жена кикбоксера, обвиняемого в смерти Пузиковой, не верит в его самоубийство

Алексея Ряскова нашли мертвым в больнице УФСИН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смерть перед судом

История, как в детективном сериале, продолжает разворачиваться в Самаре. Две недели назад город потрясла новость об убийстве Екатерины Пузиковой. О ней много писали несколько лет назад: вдову банкира подозревали в отравлении мужа. Адвокаты сумели доказать ее невиновность. Женщина вышла на волю, встретила новую любовь. А потом интерес к ней пропал. До того момента, как ее тело нашел отец в квартире в Самаре. Вскоре арестовали кикбоксёра Алексея Ряскова, с ним Пузикова встречалась после освобождения. На суде он рассказал, что поссорился с Катей, она схватилась за топор, он за нож. А еще пожаловался на смертельную болезнь и на спутанное сознание. Мужчину поместили в больницу ФСИН. А 17 июля - спустя две недели - в палате нашли его тело.

В УФСИН объяснили: подозреваемого нашли в палате уже в тяжелом состоянии. Проводили реанимационные действия, но они не привели к успеху. Алексей Рясков умер и, казалось, унёс в могилу тайну последней ссоры с Пузиковой и своего последнего выступления в инстаграм (в нем он поведал, что помогал выкупать Екатерину Пузикову из тюрьмы. Но видео оборвалось на самом интересном месте и никакие имена не были названы).

Женщина не верит, что ее бывший муж мог покончить с собой

"Он не мог это сделать!"

Но в этот момент на сцене появилось ещё одно действующее лицо. Ольга Р. - бывшая жена Алексея Ряскова, мама его дочки. Ольга сразу заявила: в самоубийство экс-супруга не верит, Екатерину он не ревновал, за ней не бегал. А все было совсем наоборот: Екатерина со своим новым кавалером требовала у Ряскова денег.

- С болью сообщаю, что мой бывший супруг найден мертвым в больнице. С запиской на туалетной бумаге, чтобы затруднить графологическую экспертизу. Все это бред, он не собирался умирать, он уже начал тренироваться. И ничего подобного, чтобы совершить самоубийство, у него не было с собой в вещах. Все было не так, как говорят, - рассказывает женщина.

По словам Ольги, Алексей успел многое рассказать ей о ситуации в которой оказался. И их последняя ссора с Екатериной Сокирской, вдовой банкира Пузикова, случилась как раз из-за опубликованного в инстаграме видео. Якобы он сначала показал ей видео, из-за него она кинулась на мужчину с ножом, тот отбивался. И уже в этот момент как раз и опубликовал видео.

- Он не очень хорошо дружил с техникой. Видео опубликовалось всего на минуту, обрезанное, по правилам инстаграма. Что было в полном видео мы никогда не узнаем теперь, ведь оно осталось в телефоне у Леши, - говорит Ольга.

"Он был под действием таблеток"

Она считает, что Алексея тогда, 2 июля, напоили таблетками. И будто бы дала их ему как раз Екатерина. Именно из-за них у мужчины случилось помутнение рассудка, и он был в не совсем адекватном состоянии, в том числе и на суде.

- В нормальное состояние он пришел только недавно, в больнице. Был адекватен, собирался рассказать настоящую историю произошедшего. Не было никакой ревности, ничего. Мы знакомы 17 лет, 12 женаты. Он был хорошим человеком, вырастил многих отличных спортсменов, в том числе и чемпионов мира. Связавшись с Пузиковой, он совершил ошибку, он не один пострадал, благодаря ей. Это история не о любви, а об алчности, лжи, вымогательстве, - пишет Ольга. Получается, что - по ее мнению - убить Алексея могли те, кому не выгодна была его разговорчивость на суде?

Алексей был известным спортсменом Фото: СОЦСЕТИ

Она надеется, что в истории Алексея Ряскова разберутся досконально. Женщина признается, что это очень важно для нее и дочки, которая уже заявила: "Мой папа хороший, пусть все об этом знают".

- Я никогда не думала, что расскажу про это в соцсетях, не собиралась. Но смерть Алексея многое изменила. Правда должна выйти наружу, надеюсь на правосудие, которое восторжествует.

Сейчас Ольга тяжело переживает смерть близкого человека: по ее словам, в последнее время Алексей часто писал и очень хотел вернуться в их семью, к дочке. Он признавался в совершенных ошибках и говорил об алчности своей новой пассии и людей с ней связанных. Сейчас Ольга пытается придать всю историю огласке в надежде, что ей удастся отстоять честное имя мужа.

КП-Самара будет следить за развитием ситуации.

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