Сейчас бы в Сызрань: откуда взялся мем и почему в Самарской области он кажется смешнее

Фрагмент оригинальной картины Мэгги Тэйлор

Стремительно набирающий популярность мем «Вы продоёте рыбов?» заставил пользователей интернета вспомнить другой «шедевр» из Сети на рыбную тему. Строго говоря, картинка «Сейчас бы в Сызрань… но надо рыбу выгулять» актуальности и не теряла. Она часто всплывает в соцсетях как забавная иллюстрация к размышлениям о нескладно организованной жизни. И только в Самарской области в полной мере могут оценить юмор этого мема. Рассказываем, почему.

История появления. Мем сделан на основе сюрреалистического полотна «Женщина, которая любит рыбу» американской художницы Мэгги Тэйлор. Картина была написана в 2003 году. Спустя 15 лет пользователь Sergthegod выложил на сайт Joyreactor модифицированную версию изображения, с предполагаемыми мыслями женщины: «Сейчас бы в Сызрань… но надо рыбу выгулять… и полы помыть… я будто не своей жизнью живу… рыба еще эта… как-то всё я не знаю». Так и началась небольшая, но стабильная популярность мема.

В прошлом году шутку оценила и сама Тейлор. Художница сообщила, что картинку ей прислал фанат из России. И в комментариях к посту люди признавались, что подписались на ее инстаграм после знакомства с мемом.

Каноничная версия мема

Почему это смешно. Пользователи интернета как правило видят в этом меме поток мыслей героини, чья жизнь настолько неустроена, что она даже не вполне осознает всей абсурдности своего положения. А еще женщина мечтает убежать от своих проблем в Сызрань. Для большей части россиян это примерно то же самое, что «в глушь, в Саратов» — случайный город на карте, о котором мало что известно. Но возможно Сызрань оказалась упомянута в меме, поскольку появлялась в федеральных новостных лентах благодаря эксцентричным заголовкам и громкому убийству.

Свое очарование в Сызрани есть, но довольно скромное Фото: Архив "КП"

Предполагаемый автор мема Sergthegod, судя по его Живому Журналу, — москвич родом из Нижнего Новгорода, и с Сызранью вряд ли хорошо знаком. Но знание контекста делает картинку еще смешнее. Ведь Сызрань — это город, о бегстве в который вряд ли кто-то мечтает. По численности горожан он третий в Самарской области, в нем около 167 тыс. жителей, но на протяжении двадцати лет подряд население убывает — в том числе за счет оттока молодежи. В Сызрани есть свои достопримечательности и известные фестивали, кроме того здесь в 2019-м начались масштабные работы по благоустройству города. Однако пока он все еще все-таки далек от того чтобы стать символом комфортного отдыха и свободы от экзистенциальных противоречий.

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