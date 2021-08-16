Мгла в Самарской области 2021: что о ней известно и почему нужно волноваться

Происхождение мглы - пыльное, но пожары рано списывать со счетов Фото: Михаил ГОРЮНОВ

13 и 14 августа 2021 мгла в Самарской области стала героиней новостей, ведь не заметить ее невозможно. Специалисты Приволжского УГМС поспешили успокоить жителей губернии: скрывшая солнце завеса - это отголоски пыльной бури из Казахстана, пришедшие в регион с юго-восточным ветром. Серьезной опасности они не представляют. Тем не менее, в соцсетях начали появляться жалобы, что чувствительные к пыли люди стали чаще чихать. А вскоре выяснилось, что мгла останется в регионе на несколько дней. На закате 15 августа самарцы смогли найти в последствиях пыльной бури некоторую эстетическую ценность и делились фотографиями «апокалиптических» закатов с полосатым Солнцем.

Версии о том, что мгла стала последствием катастрофических пожаров в Якутии, оказалась несправедлива. Однако карта пожаров говорит о том, что к юго-востоку от Самарской области возгораний все-таки очень много. Самые страшные пожары бушуют в Костанайской области Казахстана, в частности, в степи возле соленого озера Сарыкопа. В последние несколько дней они только набирали интенсивность. Это примерно в 900 км от нашего региона. Далеко, но также горит Южный Урал и Оренбургская область. В сочетании с юго-восточным ветром это дает повод опасаться, что накрывшая Самарскую область пыльная тьма может смениться дымной.

Наш регион остается в зоне чрезвычайной пожарной опасности, и объявленное Приволжским УГМС штормовое предупреждение в связи с этим сохранит актуальность как минимум до 18 августа. При тех же обстоятельствах в жару 2010-го года опасные лесные пожары приходили в Тольятти. Сейчас же, во второй декаде августа 2021 года, средняя температура воздуха на 5,5 - 6 градусов выше средней (по оценкам Росгидрометцентра). По прогнозам дневные температуры выше 33 градусов сохранятся в Самарской области как минимум до конца недели, и преобладать будут восточные и юго-восточные ветры. Все это говорит о том, что на ближайшие дни со мглой придется смириться, а экологическое благополучие региона именно сейчас очень сильно зависит от соблюдения запрета на посещение лесов.

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Жаркая погода не покидает регион, поэтому жители губернии облюбовали местные пляжи

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