Из семи полос в две: жители Самары пришли в бешенство из-за парализованного движения на Московском шоссе

На Московском шоссе образовалась гигантская пробка. Фото: Евгений Щекин

Утром, 24 августа 2021 года, в социальных сетях жители Самары стали публиковать фото с места транспортного коллапса на Московском шоссе. Там, в районе улицы Гастелло теплоэнергетики начали менять трубопровод, в рамках подготовки к отопительному сезону. На время ремонта перекрыли пять полос для движения из семи.

- Стоим уже больше часа, я хочу на работу. Пустите! – восклицали автолюбители утром 24 августа.

Утром ситуация на дороге напряженная

На следующий день, в среду утром, ситуация повторилась. Самарцы из-за огромной пробки не попали во время по своим делам. В социальных сетях поднялся бунт, оказалось, люди не готовы терпеть коллапс на Московском шоссе. Больше всего свое недовольство высказывают жители, которые пользуются общественным транспортом. Люди в аномальную жару не могут долго находиться в душном салоне, некоторые утверждают, что проще дойти пешком.

- Мало того, что Ново-Садовую закрыли, так теперь и еще одну главную артерию города. Почему нельзя было заниматься перекладкой раньше, когда Ново-Садовая была открыта? – задаются вопросом самарцы.

К обеду пробка "рассасывается", но все еще движение заструднено

В АО «ПТС» сообщили, что ремонт на участке Московского шоссе завершится не раньше, чем 29 августа. До этого времени движение будет ограничено. По словам подрядчика, рабочие перекладывают две трубы и проходной канал. После завершения работ территорию благоустроят, и движение транспорта возобновят.

Стоит отметить, что в конце марта стартовала масштабная реконструкция Московского шоссе на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Самарцы не смогли не сыронизировать по данному поводу.

- Эх, только починили, теперь опять раскопали. Это у чиновников игра такая? – с сарказмом пишут жители Самары под новостями в социальных сетях.

Напомним, что Московское шоссе не приводили в порядок с 2015 года, когда был проведен ремонт главной артерии города перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Инициатором ремонта стали сами самарцы, которые настойчиво писали письма в правительство и жаловались в социальных сетях на качество асфальтного покрытия.

Теперь за работу взялись в предприятии тепловых сетей, которые проводят масштабную работу в Самаре и городах Самарской области по перекладке теплотрасс. На Московском шоссе начали работать с 19 августа. Так, движение от Гастелло в сторону Советской армии было закрыто с 19 по 23 августа, а с 24 по 29 августа закрыли еще одну полосу по направлению «в город».

- Для того, чтобы провести все работы в максимально сжатые сроки, рабочие будут трудиться круглосуточно, без перерывов. На место выведут 50 человек и более 10 единиц техники, - сообщили в компании «Т Плюс».

Жители Самары, не желая стоять каждое утро в огромной пробке, выдвинули свои идеи, как сделать лучше для всех. Ссылаясь на недавние ремонтные работы, которые были организованы преимущественно в ночное время, самарцы предлагают работать по этому принципу и сейчас, то есть закрывать полосы ночью. В компании «Т Плюс» пока никак не отреагировали на данное предложение, вероятно, сделать это невозможно, так как во время перекладки труб, вскрывается не только асфальт, но и выкапывается глубокая траншея.

Таким образом, жителям Самары остается только с пониманием относиться к временным неудобствам, а автолюбителям выбирать другой маршрут, например по улице Гагарина.

Смотреть видеосюжет Семь полос в две: в Самаре Московское шоссе частично перекрыто

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