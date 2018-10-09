Новому главному тренеру «Крыльев Советов» будут помогать три балканских специалиста

9 Окт. 13:45 2018-10-09T13:45:36+03:00

Все они уже работали с Миодрагом Божовичем как в российских, так и сербских клубах

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» пополнят еще три балканца. Они войдут в тренерский штаб и будут помогать новому наставнику самарцев – 50-летнему черногорскому специалисту Миодрагу Божовичу. Это Саша Петрович, Милорад Байович и Вийо Чалов. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Так, Саша Петрович станет тренером по физподготовке. Он работал вместе с Миодрагом Божовичем в тульском «Арсенале» и в сербской «Црвене Звезде». Милорад Байович и Войо Чалов будут ассистентами главного тренера. Первый работал с Божовичем в «Ростове» и «Локомотиве», а второй – в «Амкаре», «Москве» «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», а также в сербских клубах «Борац» и «Црвена Звезда».

К своим обязанностям они приступят в среду, 10 октября. В этот день игроки «Крыльев Советов» возобновят тренировки и начнут подготовку к матчу с «Уралом», который пройдет 20 октября.

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