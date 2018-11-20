2018-11-20T12:18:52+03:00
Общество

Берут анализы у учеников и педагогов: в прокуратуре рассказали о проверке самарской школы, где отравились дети

По итогам проверок в надзорном ведомстве решат, как реагировать на эту скандальную ситуацию
Михаил ГОРЮНОВ
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Ситуация в самарской школе шокировала общественностьСитуация в самарской школе шокировала общественностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура подключилась к проверке массового отравления детей в школе № 81. В надзорном ведомстве сейчас изучают буквально все аспекты этой скандальной ситуации.

- Организовано проведение проверки. Она еще не завершена к проверке привлечено управление Роспотребнадзора, которое в рамках своих полномочий проводит исследование проб смывов, воды, пищи. Также специалисты берут анализы у работников, детей, педагогов, сотрудников пищеблока. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах реагирования. Они могут быть административными - представление об устранении нарушений закона. Либо речь пойдет об обращении в суд. Все зависит от результатов проверки, - сообщила корреспонденту помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Наталья Цой.

Ребята почувствовали себя плохо 15 и 16 ноября. На недомогания пожаловались 14 детей и 1 взрослый. Им понадобилась помощь медиков. Предварительный диагноз - кишечная инфекция. В настоящее время под наблюдением врачей находятся шесть человек. В связи с этим в школе был введен карантин. До 21 ноября дети будут заниматься на дистанционной основе.

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