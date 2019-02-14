Расследованием дела полковника Веры Рабинович, попавшейся на взятке в Самаре, занимаются в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-14T16:12:39+03:00

Дело забрали в центральный аппарат Следственного комитета еще сразу после ареста подозреваемой

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Скандальное уголовное дело полковника Веры Рабинович, задержанной в декабре прошлого года при получении 2 с половиной миллионов рублей, расследуют не в Самарской области. Материалы по нему переданы в окружное управление СКР в Нижнем Новгороде.

- Дело забрали в центральный аппарат СК, сразу после ареста подозреваемой в декабре 2018. Сейчас его расследованием занимаются там, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды" старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.

В ФСБ, сотрудники которого и поймали Рабинович с поличным и инициировали уголовное дело в отношении нее, решили, что с преступлением, в котором замешана такой высокопоставленный полицейский, как Вера, лучше разбирать не на местном уровне. Не исключено, что среди фигурантов появятся и другие силовики, в том числе и занимающие руководящие должности.

Напомним, что на Рабинович возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Она была задержана при получении части денег от общей суммы в 20 миллионов, предназначавшихся для решения вопроса о передаче дела в суд. Однако, выяснили следствия, реально в этом помочь Рабинович не могла, поэтому дело возбудили именно по факту мошенничества, а не взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU