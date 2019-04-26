Присяжные признали обвиняемых в налетах на самарские банки и убийстве охранника виновными

СЕГОДНЯ 10:19 2019-04-26T10:19:28+03:00

По версии следствия, за этой маской скрывался Виктор Самсонов Фото: скрин с видео

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В четверг, 25 апреля, в Самарском областном суде коллегия присяжных вынесла вердикт Виктору Самсонову, Дмитрию Климову и Александру Шуваеву, которых обвиняют в серии нападений на банки, убийстве охранника и незаконном изготовлении оружия. Всех троих заседатели признали виновными.

- В зависимости от роли каждого органами предварительного расследования мужчины обвинялись в совершении более 20 преступлений, - сообщает СУ СК Самарской области.

Больше всех эпизодов вменяют Самсонову - организатору преступной группировки. В его списке 5 налетов на банковские организации и убийство охранника Петра Стрельцова. Именно Виктора и задержали первым - на него силовики вышли по номеру телефона, который "засветился" во время звонка в Москву, где мужчина заказывал силиконовые маски. Он же указал на Климова, своего друга, а также на брата Шуваева, который помогал налетчикам с оружием.

В суде Самсонов изменил показания и отказался признавать вину. Климов ее не признавал на предварительном следствии, не сделал это и сейчас. Шуваев полностью раскаялся, его защита будет настаивать на условном сроке. Приговор по этой громкой истории планируют вынести в мае.

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ИСТОЧНИК KP.RU