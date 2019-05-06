Правоохранители закончили расследовать убийство талантливой пловчихи из Тольятти

СЕГОДНЯ 17:34 2019-05-06T17:34:22+03:00

Сафия подавала большие надежды в спорте и считалась перспективной спортсменкой Фото: соцсети

Теперь обвиняемый Никита М. предстанет перед судом

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На днях сотрудники Следственного комитета закончили разбираться в обстоятельствах жестокого убийства 16-летней Сафии А. Напомним, подающую большие надежды пловчиху из Тольятти нашли мертвой на заброшенном пустыре по улице Юбилейной в конце декабря прошлого года. На девушке насчитали более 30 ножевых ранений.

- По уголовному делу, возбужденному по статье "Убийство", утверждено обвинительное заключение. Оно передано в Автозаводской районный суд Тольятти для рассмотрения по существу, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Обвиняемый - 16-летний Никита М., бывший парень Сафии - находится под стражей. Рассматривать вменяемое ему преступление будет судья Ирина Клементьева. Дата первого заседания пока не назначена.

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ИСТОЧНИК KP.RU