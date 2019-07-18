Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-18T15:42:51+03:00

Офис кооператива в Тольятти закрыли, а его директора отправили под домашний арест Фото: Евгения ВАСИНА

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В Тольятти предъявили обвинение 61-летней Галине Федотовой, которая возглавляет производственный кооператив «Фабрика продуктов «Вкусно и Сытно». Уроженке Нижегородской области, имеющей регистрацию в Сочи, вменяют совершение мошенничества в особо крупном размере.

- Женщина в период с 8 мая 2018 года по 28 февраля 2019 года под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива с выплатой от 13% до 20% годовых за их использование организовала деятельность по привлечению денег жителей Тольятти на сумму более 3 млн рублей. Выплата дохода проводилась за счет привлеченных денег физических лиц при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В конце мая этого года по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в крупном размере». 8 июля по подозрению в совершении данного преступления была задержана хозяйка кооператива. Суд избрал в отношении Галины Федотовой меру пресечения в виде домашнего ареста.

В четверг, 18 июля, женщине предъявили обвинение по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере». Сейчас правоохранители занимаются поиском людей, которые пострадали от действий финансовой пирамиды и живут в Тольятти или в Сызрани. Всех пострадавших просят обращаться в УМВД по Тольятти по телефонам: 8 (8482) 39-10-51 или 8 (8482) 93-40-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU