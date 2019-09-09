На перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутках в Самаре, возбудили дело

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-09T11:13:24+03:00

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Федеральная антимонопольная служба завершила проверку законности повышения стоимости проезда в коммерческом транспорте Самары с 30 до 35 рублей, которое произошло 1 июля этого года. Ее итогом стало возбуждение дела в отношении трех перевозчиков: ООО «Шоссе», ООО «Транзит», ООО «Рейс».

- Проверка показала, что в увеличении стоимости проезда есть признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Эти компании осуществляют перевозки по различным направлениям и в различном объеме, однако все они повысили стоимость проезда примерно в одно время и на одном уровне, - сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, подобные действия конкурентов, если они приводят к установлению или поддержанию определенных цен или тарифов, запрещены. В связи с этим в отношении этих перевозчиков и было возбуждено дело о нарушении требований Закона о защите конкуренции.

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ИСТОЧНИК KP.RU